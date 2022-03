KNVB komt met opmerkelijke tweet: geen buitenspeltechnologie bij Feyenoord

Zaterdag, 5 maart 2022 om 19:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:53

Zaterdagavond zal er geen gebruik gemaakt worden van buitenspeltechnologie tijdens het Eredivisie-duel tussen Feyenoord en FC Groningen. De KNVB laat op Twitter weten dat het besluit het gevolg is van de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd van een dag eerder tussen Vitesse en Sparta Rotterdam.

“Door de ongeregeldheden bij Vitesse – Sparta worden dit weekend in de Eredivisie de tv-camera’s op bepaalde posities niet bemand. Bij Feyenoord - FC Groningen is er daarom vanavond geen buitenspeltechnologie beschikbaar. Bij de overige wedstrijden dit weekend geldt dit niet”, schrijft de voetbalbond in de tweet.

??| Door de ongeregeldheden bij Vitesse – Sparta worden dit weekend in de Eredivisie de tv-camera’s op bepaalde posities niet bemand. Bij Feyenoord - FC Groningen is er daarom vanavond geen buitenspeltechnologie beschikbaar. Bij de overige wedstrijden dit weekend geldt dit niet. — KNVB (@KNVB) March 5, 2022

In GelreDome ging op vrijdagavond een vuurwerkbom af op het veld, dicht bij een van de camera's van ESPN. Bij het incident raakte een cameraman van ESPN betrokken, waarna hij niet meer terugkeerde op het veld. Daarnaast betrad een toeschouwer het veld en werd Sparta-doelman Maduka Okoye geraakt met een beker bier. Het duel in Arnhem werd uiteindelijk gestaakt en niet meer hervat.