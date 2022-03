Galatasaray krijgt gevoelige tik op de neus van Turkse stuntformatie

Zaterdag, 5 maart 2022 om 18:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:14

Galatasaray heeft zaterdag een nieuwe klap geïncasseerd in de Süper Lig. Domènec Torrent leek zijn ploeg de afgelopen weken redelijk op de rit te hebben, maar Gala kwam er op bezoek bij stuntploeg Konyaspor niet aan te pas: 2-0 verlies. De thuisploeg eindigde vorig seizoen nog elfde, maar staat nu stevig op de tweede plek in de competitie. Koploper Trabzonspor heeft wel veertien punten voorsprong. Galatasaray blijft steken op plek twaalf.

Ryan Babel moest, in tegenstelling tot Patrick van Aanholt, op de bank beginnen en zag vanaf daar hoe Galatasaray dramatisch aan de wedstrijd begon. Konyaspor-aanvaller Koka liep in de achtste minuut makkelijk weg bij zijn tegenstander en kopte bij de tweede paal een heerlijk aangesneden voorzet binnen: 1-0. Twaalf minuten later verloor Gala-spits Bafetimbi Gomis het kopduel bij een hoekschop.

Daarna werd de bal door Abdulkerim Bardakci op de lat gekopt en viel de rebound op het hoofd van Amar Rahmanovic: 2-0. Galatasaray kwam er nauwelijks aan te pas, ook niet toen Babel en Mostafa Mohamed in de tweede helft hun opwachting maakten. Victor Nelsson kwam in de 73ste minuut met een kopbal nog wel dicht bij de aansluitingstreffer, maar Ibrahim Sehic redde knap. De goalie had ook een reactie in huis bij een grote kans voor Olimpiu Vasile Morutan en hield Konyaspor zo op de been.