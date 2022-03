Sydney van Hooijdonk woedend na wissel in duel met Willem II

Zaterdag, 5 maart 2022 om 18:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:42

Willem II en sc Heerenveen hebben zaterdag de punten gedeeld. Het Eredivisie-duel in Tilburg was voor de aanwezige toeschouwers geen lust voor het oog en eindigde in een 0-0 gelijkspel. Met de remise maakte Heerenveen (dertiende) overigens wel een einde aan de reeks van zeven nederlagen; de Tilburgers schieten weinig op met een punt en blijven steken op de vijftiende positie van de ranglijst.

Het was was met name voor Sven van Beek en Thom Haye een bijzondere wedstrijd, daar zij in het shirt van Heerenveen aantraden tegen hun oude club. Verder kreeg Sydney van Hooijdonk voor de vierde keer op rij een basisplek van trainer Ole Tobiasen, maar de spits kon niet overtuigen. Een kwartier voor tijd werd hij naar de kant gehaald ten faveure van Filip Stevanovic, waarna Van Hooijdonk zichtbaar gefrustreerd plaatsnam in de dug-out.

Willem II was zeker in het eerste bedrijf de bovenliggende partij, al verzuimde men op effectieve wijze om te springen met de gecreëerde kansen. Jizz Hornkamp was de eerste die zijn geluk beproefde met een schot van circa achttien meter, maar doelman Erwin Mulder liet zich niet verrassen. In het eerste kwart van de wedstrijd kwamen Leeroy Owusu en Görkem Saglam in de gelegenheid om de score te openen; het ontbrak beiden echter aan scherpte en fortuin in de afronding. Heerenveen leek geen intentie te hebben om de aanval te zoeken en groef zich een uur lang in. De cijfers spraken boekdelen: na de eerste helft hadden de Friezen slechts 31 procent balbezit.

Naast Van Hooijdonk en was ook Siem de Jong volledig onzichtbaar bij Heerenveen, waardoor Tobiasen besloot het roer enigszins om te gooien. Hoewel de bezoekers in aanvallend opzicht meer in het schouwspel voorkwamen, kon de ban niet gebroken worden. Van Beek kwam met een kopbal na hoekschop vanaf rechts het dichtst bij een Friese treffer. Hij liep al weg om zijn vermeende doelpunt te vieren, maar Mats Köhler haalde de inzet van de doellijn. Ook Tibor Halilovic kon de stand op het scorebord in blessuretijd niet meer in beweging brengen.