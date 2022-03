Ontroerend moment Eriksen verspreidt wereldwijd glimlach; Chelsea recht rug

Zaterdag, 5 maart 2022 om 17:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:59

Chelsea heeft zaterdagmiddag zijn derde positie in de Premier League verstevigd. Na een uiterst moeizame eerste helft namen the Blues alsnog ruim afstand van Burnley: 0-4. Hét moment van de Premier League komt deze speelronde op naam van Christian Eriksen en Brandon Williams. De middenvelder van Brentford trok Williams naar de grond, waarna de linksback van Norwich City de Deen te lijf leek te willen gaan. Toen besefte Williams plots dat hij te maken had met Eriksen en maakte hij het snel goed. De wedstrijd zelf werd ruimschoots gewonnen door de formatie met daarin Eriksen als basisspeler: 1-3 voor Brentford.

Norwich City - Brentford 1-3

Bij Brentford stond Eriksen voor de eerste maal op het startformulier, na vorige week als invaller binnen de lijnen te zijn gekomen tegen Newcastle United (0-2 verlies). De aanwezigheid van de Deen leek betoverend te werken voor Brentford, dat al maanden slecht presteert. Een corner van Eriksen werd in de 31ste minuut met het hoofd verlengd door collega-Scandinaviër Kristoffer Ajer, waardoor Ivan Toney kon binnentikken 0-1. Diezelfde Toney maakte even na rust tevens de 0-2 uit een strafschop, na gevaarlijk spel van Ben Gibson. De 0-3 was - inclusief voorval - een kopie van de eerste. Gibson beging de overtreding, Toney viel en verzilverde het buitenkansje. Norwich-doelman Tim Krul leek in de 77ste minuut zelfs nóg een keer te moeten vissen, maar het ogenschijnlijke doelpunt van Bryan Mbeumo werd afgekeurd wegens buitenspel. In blessuretijd verzorgde Teemu Pukki nog de eretreffer.

Brandon Williams realising its Eriksen pulling him down ?????? pic.twitter.com/Mwu2B0LpdG — Michael ? (@thfc_michaeI) March 5, 2022

Burnley - Chelsea 0-4

Burnley wist Chelsea zonder de geblesseerde Erik Pieters behoorlijk uit het spel te houden, maar stond in de openingsfase wel een kans toe aan Reece James, die zijn inzet bij de tweede paal geblokt zag worden. Zelf kwam Burnley tweemaal dicht bij via Wout Weghorst, die eerst een volley van de lijn gehaald zag worden en bij een ander moment net niet bij een doorgeschoten voorzet kon komen. Dwight McNeil had de thuisploeg op voorsprong moeten zetten, maar mikte in vrije positie over.

Reece James is terug bij Chelsea! ?? Het is zijn eerste basisplek na maanden blessureleed en gelijk zet hij Chelsea op 1-0 ??#ZiggoSport #PremierLeauge #BurChe pic.twitter.com/SyDWFUlC5o — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2022

Hoe zwak Chelsea voor rust speelde, zo sterk kwamen the Blues uit de kleedkamer. James opende snel de score door rechts van de zestien tweemaal te kappen en vervolgens droog raak te schieten in de verre hoek: 0-1. Binnen het uur spelen besliste Kai Havertz vervolgens de wedstrijd met twee goals. De Duitser kopte eerst binnen uit een voorzet van Christian Pulisic en tikte vervolgens simpel een lage voorzet van James binnen: 0-3. Een ongelukkige actie van Burnley-aanvoerder James Tarkowski, die een lage voorzet van Saúl Ñíguez slecht verwerkte, kon Pulisic van heel dichtbij de 0-4 inschieten.

Newcastle United - Brighton & Hove Albion 2-1

Newcastle schoot uit de startblokken op het eigen St. James' Park, daar het scorebord nog voor het verstrijken van de veertiende speelminuut een 2-1 stand aangaf. In de twaalfde minuut had Chris Wood had vanaf eigen eigen helft een uitstekende dieptepass in huis op Ryan Fraser, die oog in oog met doelman Robert Sánchez op koelbloedige wijze afrondde: 1-0. Fraser fungeerde nog geen 120 seconden later als aangever. Uit een vrije trap vanaf de rechterkant bediende hij Fabian Schär, die de score met een ferme kopbal verdubbelde. In het tweede bedrijf vond Brighton dankzij Lewis Dunk, die scoorde op aangeven van Pascal Gross, nog wel de aansluitingstreffer, maar Newcastle gaf de voorsprong niet meer uit handen: 2-1. Namens Brighton maakte Joël Veltman als rechtsback de negentig minuten vol.

Aston Villa - Southampton 4-0

Onder aanvoering van vooral Philippe Coutinho liet Aston Villa geen spaan heel van Southampton. In de negende minuut kapte Ollie Watkins handig met de hak weg bij zijn tegenstander, om uit de draai raak te schieten: 1-0. Coutinho hielp Douglas Luiz vlak voor rust aan een simpele intikker door de bal panklaar neer te leggen voor zijn landgenoot: 2-0. Zelf maakte Coutinho er na rust 3-0 van door in het drukke strafschopgebied een knap staaltje kappen en draaien te bekronen met een laag schot in de verre hoek. Danny Ings tekende voor 4-0 met een intikker uit een goede voorzet van Matty Cash.

Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace 0-2

De ploeg van Patrick Vieira stelde al vroeg in het duel orde op zaken. Het spel was negentien minuten onderweg toen Conor Gallagher Wilfried Zaha wegstuurde, die allang gezien had waar Jean-Philippe Mateta zich bevond. Zaha legde de bal precies in de loop van de Fransman, die precies op tijd was om Wolves-doelman José Sá te verschalken. Iets na het halfuur verdubbelde Zaha zelf de marge. Jeffrey Schlupp demarreerde als een stormram over het veld en werd in het zestienmetergebied neergelegd; de penalty was een prooi voor Zaha. Sá werd vlak voor het rustsignaal nog gedwongen tot een fantastische redding op een poging van Michael Olise, maar daar bleef het lang bij qua hoogtepunten. De Wolves wisten tot tien minuten voor tijd geen enkel schot meer op doel te produceren, tot invaller Chiquinho ineens voor Vicente Guaita opdook. De Spaanse doelman was echter op tijd uit zijn doel en voorkwam dat de zege nog in gevaar werd gebracht.