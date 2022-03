Arne Slot zorgt voor verrassing in de achterhoede van Feyenoord

Zaterdag, 5 maart 2022 om 19:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:17

De opstelling van Feyenoord voor het Eredivisie-duel met FC Groningen is bekend. Op bezoek in De Kuip is de opvallendste afwezige trainer Danny Buijs, die afgelopen weekend zijn vierde gele kaart van het seizoen pakte en geschorst is. Bij Feyenoord keren Alireza Jahanbakhsh en Fredrik Aursnes terug in de basiself, terwijl Lutsharel Geertruida niet aan de aftrap verschijnt. De aftrap in Rotterdam is om 21.00 uur.

In de verloren ontmoeting met AZ (2-1) moest trainer Arne Slot het nog stellen zonder de geschorste Aursnes. Tegen Groningen keert de middenvelder terug in de basis ten koste van Jorrit Hendrix. Tegelijkertijd moest Jahanbakhsh zijn plek op de rechterflank afstaan aan Jens Toornstra tegen de Alkmaarders, maar ditmaal staat de Iraniër weer op de rechtsbuitenpositie geposteerd. Daarnaast zitten Cyriel Dessers en Reiss Nelsen, die beiden terugkeren van een blessure, bij de wedstrijdselectie. Nieuwkomer Philippe Sandler maakt voorlopig geen deel uit van de wedstrijdselecties.

Op doel staat zoals gebruikelijk Justin Bijlow, die een viermansverdediging voor zich heeft. Geertruida moet rechtsachterin ditmaal Marcus Pedersen, die in de afgelopen vijf duels geen basisplek kreeg, voor zich dulden. De achterhoede wordt gecompleteerd door Gernot Trauner, Marcos Senesi en Tyrell Malacia. Aursnes, Guus Til en Orkun Kökçü vormen de middelste linie. Voorin wordt Jahanbakhsh vergezeld door Bryan Linssen en linksbuiten Luis Sinisterra.

Overigens heeft de KNVB middels een tweet laten weten dat er geen gebruik gemaakt zal worden van buitenspeltechnologie in De Kuip. Het besluit heeft alles te maken met de ongeregeldheden van een dag eerder tijdens Vitesse - Sparta Rotterdam, toen een cameraman van ESPN betrokken raakte bij een vuurwerkincident.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Hendrix, Kökçü, Til; Toornstra, Linssen, Sinisterra

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh; Kasanwirjo, Te Wierik, Van Hintum, Meijer; Suslov, De Leeuw, Duarte; El Hankouri, Strand Larsen, Abraham