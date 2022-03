‘Fraaie’ eigen goal van Müller zet Bayern München hak in titelstrijd

Zaterdag, 5 maart 2022 om 17:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:32

Bayern München heeft zaterdagmiddag duur puntverlies geleden. In de kraker tegen nummer drie Bayer Leverkusen kende der Rekordmeister nog een prima start en kwam het zelfs op voorsprong, maar na negentig minuten stond er een 1-1 eindstand op het scorebord. Thomas Müller was met 'een fraaie volley' verantwoordelijk voor het doelpunt van Leverkusen. Door het gelijkspel krijgt nummer twee Borussia Dortmund de gelegenheid om twee punten op Bayern in te lopen, al is diens wedstrijd tegen FSV Mainz 05 van dit weekend uitgesteld vanwege een coronauitbraak.

Bayern München - Bayer Leverkusen 1-1

Het duel beloofde een doelpuntenfestijn te worden, daar zowel de thuisploeg als de bezoekers na 24 speelronden nog nooit zo veel Bundesliga-treffers hadden gemaakt: 75 om 63. Namens Leverkusen (waar Mitchel Bakker en kersvers Oranje-voorselectie-debutant Jeremie Frimpong in de basis begonnen) kwam Amine Adli al vroeg dichtbij. De vervanger van geblesseerde clubtopscorer Patrick Schick mikte na acht minuten nét naast het doel van Sven Ulreich. Bayern was wakker geschud en nam direct het initiatief. Benjamin Pavard jaagde een spectaculaire volley nog een meter over het doel voordat collega-verdediger Niklas Süle in minuut achttien de score opende. Een hoekschop belandde via enkele Leverkusen-hoofden voor de voeten van de aanstaande Dortmund-speler, die via de handen van Lukas Hradecky raak volleerde: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bayern liet de bal het restant van het eerste halfuur simpel rondgaan, tot Leverkusen ineens de zeilen bijzette. Hoewel de 1-1 - een 'fraai' verlengde eigen goal van Müller op een vrije trap van Karim Demirbay - uit een dood spelmoment voortkwam, was deze dik- en dikverdiend. De koploper van de Bundesliga leek met stomheid geslagen, wat zich bijna uitte in de 1-2. Adli wist een beroerde terugspeelbal van Dayot Upamecano echter niet te verzilveren. De adempauze van de rust deed Bayern goed. De ploeg van Julian Nagelsmann zocht als hyena's naar de voorsprong, maar pogingen van Jamal Musiala en Omar Richards misten nét de juiste precisie. Met Leroy Sané en Eric Choupo-Moting binnen de lijnen switchte Nagelsmann de laatste twintig minuten zelfs nog naar de 3-4-3, maar de verwoede pogingen richtten niets uit. Daley Sinkgraven zat overigens nog op de bank bij Leverkusen, maar kwam niet meer binnen de lijnen.

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 1-4

Beide teams hadden al drie duels op rij verloren en waren naarstig op zoek naar een zege. Het eerste echte hoogtepunt in de zeventiende minuut leverde direct een doelpunt op. Ex-FC Groningen-speler Filip Kostic slingerde bal hoog richting de strafschopstip, waar Ansgar Knauff hoger kwam dan zijn tegenstander en knap raak kopte: 0-1. In de tweede helft ontspoorde het duel volledig. Marcel Lotka verkeek zich in de 48ste minuut volledig op een voorzet op Evan Ndicka, die daardoor de bal bij Tuta kon bezorgen. De Braziliaan tikte simpel binnen voor de 0-2. Acht minuten later ging Lotka wéér in de fout. De doelman speelde ongelukkig in de voeten van Jesper Lindström, die de bal met een boog in het vijandige doel liftte: 0-3. Davie Selke bracht met een uur op de klok de spanning nog wel terug met een heerlijke volley. De ambities van Hertha konden echter al gauw weer de kast in, daar Rafael Borré in minuut 63 het slotakkoord verzorgde uit een scherpe counter. Sam Lammers viel na 72 minuten nog in bij Eintracht.

RB Leipzig - SC Freiburg 1-1

Leipzig mocht van Freiburg de bal hebben, maar kreeg verder geen centimeter ruimte om een kans te creëren. Op het moment dat Leipzig vlak voor rust zelf een steek liet vallen, sloegen de bezoekers genadeloos toe. Ermedin Demirovic brak fortuinlijk door en rondde met een ijzig kalm stiftje af: 0-1. Leipzig probeerde na rust de druk verder op te voeren, maar kon Mark Flekken aanvankelijk nauwelijks in problemen brengen. De goalie zag een schot van Dani Olmo naast vliegen en kon een kopbal van André Silva simpel keren. In de allerlaatste minuut volgde de gelijkmaker alsnog dankzij Angeliño. De voormalig PSV'er ontving de bal links in het strafschopgebied en vuurde die richting de verre onderhoek: 1-1.

VfL Bochum - Greuther Fürth 2-1

Bij de thuisploeg ontbrak Jürgen Locadia vanwege een rugblessure, terwijl het Nederlandse duo uit het team van trainer Stefan Leitl wél in actie kwam. Nick Viergever kreeg een basisplek in het hart van de verdediging; Jetro Willems kwam direct na rust binnen de lijnen. Bochum brak de wedstrijd open in de 35ste speelminuut. Vanaf de hoek van het zestienmetergebied krulde Maxim Leitsch de bal uit een vrije trap richting de linkerkruising. Doelman Andreas Linde raakte het leer nog wel aan, maar hij kon een tegentreffer niet voorkomen: 1-0. Halverwege het tweede bedrijf kwam Greuther Fürth op gelijke hoogte. Het was Armel Bella-Kotchap die de bal in eigen doel werkte na een lage voorzet vanaf links: 1-1. Ruim twintig minuten voor het eindsignaal kwam Bochum opnieuw op voorsprong. Na een hoekschop vanaf rechts caramboleerde de bal voor de voeten van Anthony Losilla, die van dichtbij raak schoot: 2-1.

VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin 1-0

Met Sheraldo Becker en PSV-huurling Timo Baumgartl in de basis kon 1. FC Union Berlin zich meten met Wolfsburg, dat wel licht de overhand had in de eerste helft. Xaver Schlager raakte namens de thuisploeg al vroeg de paal en na een klein half uur volgde een ongelukkig eigen doelpunt van Taiwo Awoniyi, die de bal na een hoekschop achter zijn eigen keeper kopte: 1-0. Awoniyi kon dat vlak na rust goed maken door in het goede doel te koppen, maar faalde jammerlijk. Lukas Nmecha had de wedstrijd in de slotfase moeten beslissen. De doorgebroken spits van Wolfsburg kwam echter niet voorbij doelman Andreas Luthe.