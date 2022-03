Xavi spreekt hoopvolle doch mysterieuze woorden over komst Haaland

Zaterdag, 5 maart 2022 om 16:21 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:57

Xavi heeft zich delfisch uitgelaten over de eventuele komst van Erling Braut Haaland naar Barcelona. Op de persconferentie daags voor het duel met Elche wilde de oefenmeester niet ingaan op een vermeende meeting met Haaland in Duitsland, maar sloot hij deze ook niet uit. Ook ging Xavi in op de vermeende komst van Andreas Christensen.

L'Esportiu de Catalunya schreef dinsdag dat Xavi en sportief adviseur van Barcelona Jordi Cruijff in het geheim hadden afgesproken met Haaland, die in München revalideert van een dijbeenkwetsuur. Xavi sprak de berichtgeving voor noch tegen. "Ik kan geen details geven", vertelde hij de aanwezige pers. "Alles wat ik kan zeggen is dat we werken voor zowel het heden als de toekomst van de club."

"Wanneer we iets te melden hebben - zoals de komst van Pablo Torre (het achttienjarige talent wiens komst van Racing Santander vrijdag bevestigd werd, red.) - dan doen we dat", vervolgde Xavi. Toch zou de trainer zich niet kunnen voorstellen dat Haaland - die volgens Spaanse media een contractaanbieding van vijf jaar en 195 miljoen euro (bruto)salaris in totaal in overweging heeft - een voorstel van Barcelona zou weigeren. "Dit is de beste club ter wereld. Het belangrijkste is dat ik de speler die 'nee' zegt tegen spelen voor Barcelona nog moet ontmoeten."

Transfermarktexpert Fabrizio Romano tweette eerder vrijdag dat Chelsea-verdediger Christensen in ieder geval dicht bij een overstap naar Catalonië is. De bijna transfervrije Deen zou diverse binnenlandse contractaanbiedingen en een concreet voorstel van Bayern München naast zich neer hebben gelegd om een transfer naar Barcelona te bewerkstelligen. "Mijn gevoel is dat het niet de tijd is om over dit soort dingen te praten", zei Xavi daarover. "Ik begrijp dat het team hoop heeft gegeven voor de toekomst, maar we moeten het hebben over het heden. Het is niet het moment om te praten over aankopen en de toekomst, alleen over het heden."