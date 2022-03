‘Walgelijke’ Chelsea-fans verstoren steunbetuiging van Burnley aan Oekraïne

Zaterdag, 5 maart 2022 om 16:19 • Jeroen van Poppel

De uitsupporters van Chelsea hebben zaterdagmiddag de steunbetuiging van Burnley aan Oekraïne doorkruist. Terwijl het thuispubliek op Turf Moor voorafgaand aan de wedstrijd tegen Chelsea massaal applaudisseerde voor Oekraïne, werd het overschreeuwd door Chelsea-fans, die opkwamen voor hun Russische eigenaar Roman Abramovich.

"Behoorlijk walgelijk van de Chelsea-fans dat ze de naam van Roman Abramovich scanderen op het moment dat de supporters van Burnley respect tonen voor Oekraïne", zegt de Britse journalist Gaeme Bailey, die aanwezig is op Turf Moor. Daar werd om 16.00 Nederlandse tijd afgetrapt. Deze week maakte Abramovich bekend dat hij Chelsea gaat verkopen. De Russische multimiljardair doet dat onder druk van de Britse overheid, die sancties dreigde te nemen naar aanleiding van zijn vermeende banden met Vladimir Poetin.

Pretty disgusting from Chelsea fans as they chant Roman Abramovich's name during the show of respect for Ukraine. pic.twitter.com/lG7u058nw4