Feyenoord trekt mini-Klassieker op Varkenoord wél naar zich toe

Zaterdag, 5 maart 2022 om 14:10 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:13

Feyenoord Onder-18 heeft zaterdagmiddag de kwartfinale van de KNVB Beker bereikt. Tegen de leeftijdsgenoten van Ajax werd het op 3-2 op sportcomplex Varkenoord. Daarmee doet het team van Melvin Boel wat de A-selectie van Arne Slot afgelopen december naliet: winnen in eigen huis van de aartsrivaal.

Na vier minuten mocht Ajax-goalie Tom de Graaff al aan de bak op een inzet van dichtbij, die hij knap winst te keren. Nog geen tien minuten later moest De Graaff alsnog vissen. Antoni Milambo kreeg de bal vanaf de linkerkant op een presenteerblaadje van Gjivai Zechiël en liet de doelman kansloos met een hard schot in de linkerhoek. Er waren vervolgens kansen over en weer, tot Ajax rond het halfuur iets meer de controle greep. Dat werd beloond: een gekeerd schot van Jaydon Banel werd in tweede instantie alsnog binnengewerkt door spits Jay Enem.

Ajax dacht de rust met een gelijke stand in te gaan, tot Zechiël daar verandering in bracht. De aangever van de openingstreffer kreeg zeeën van ruimte op de rand van het vijandige zestienmetergebied en schoof bekeken in de linkeronderhoek: 2-1. Trainer van Ajax Onder-18 Jean-Paul de Jong was niet tevreden en bracht bij rust vier wissels, al was één daarvan vanwege de geblesseerd uitgevallen De Graaff.

Het resulteerde geen effect. Feyenoord bleef dominant en kwam in minuut 69 verdiend op 3-1. Nesto Groen, die al de gehele wedstrijd een plaag was voor de Amsterdamse verdediging, bekroonde zijn sterke optreden door listig raak te schieten na een voorzet van Délano van der Heijden. Mateja Milovanovic bracht de spanning nog even terug door vijf minuten voor tijd de 3-2 binnen te koppen, maar Ajax wist niet meer langszij te komen.