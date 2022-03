‘Gruwelijke’ pro-Rusland-acties bij Rode Ster Belgrado maken veel tongen los

Zaterdag, 5 maart 2022 om 12:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:49

Het gedrag van de supporters van Rode Ster Belgrado maakt veel boze tongen los op sociale media. Waar een groot deel van de wereldbevolking zich uitspreekt tegen het geweld van Rusland in Oekraïne, schaart de aanhang van de Servische club zich juist achter de Russische invasie. Afgelopen week lagen de supporters van Rode Ster al onder vuur vanwege een eigenaardige actie op de tribune; nieuwe acties van zowel het clubbestuur als de supportersschare wakkerden het vuurtje opnieuw aan.

Tijdens het uitduel met FK Vozdovac (0-3 winst) zong de aanhang van Rode Ster 'Russia, Russia, Russia', om de steun aan het Russische regime kenbaar te maken. "Disgusting", valt er onder meer in de commentsectie van de videodocumentatie te lezen. De actie betekent de tweede vermeende pro-Russische uiting in minder dan een week tijd. Afgelopen zondag vormden de supporters van Rode Ster in de derby tegen aartsrivaal Partizan Belgrado (2-0 winst) op de tribunes een beeltenis van een begraafplaats in de kleuren van de Oekraïense vlag. Het werd afgedaan als 'walgelijk' en 'fascisme' op Twitter.

HORRIFYING SCENES FROM BELGRADE Serbia’s ???? biggest football club Crvena Zvezda in their match are depicting graves of dead Ukrainians ???? At this point, the level of fasicsm and hatred in Serbia is the biggest threat in the Western Balkans. Int. community needs to react now?? pic.twitter.com/S3q0VEeBpI — Atilla Rexha (@atillarx) February 27, 2022

Uitspraken van het bestuur van de huidige nummer twee van de Servische Super Liga voegen toe aan de kritiek. Rode Ster heeft een belangrijke sponsor in Russisch aardgasbedrijf Gazprom, maar wil hier geen afstand van doen. "Onze supporters van Rode Ster zullen nooit vergeten wat Gazprom heeft gedaan voor onze club", zei zei algemeen directeur Zvezdan Terzic daarover. "Het bedrijf is sinds 2010 aan onze club verbonden en heeft ons geholpen bij de financiële problemen. Als Gazprom er niet was, is het nog maar de vraag of Rode Ster er nog wel zou zijn. Er heerst momenteel een anti-Russische hysterie.”

De stellingname van de supporters van Rode Ster is geen vreemde in Servië. In het land heerst sowieso een ander standpunt dan in een groot deel van de wereld. Zo vond er recentelijk een pro-Russische mars plaats in hoofdstad Belgrado, waarbij onder meer de vlag van Rusland en foto's van Russische president Vladimir Poetin omhoog werden gehouden. Vooralsnog heeft de UEFA zich nog niet uitgesproken over de acties van de Rode Ster-aanhang. Rode Ster treedt op 10 maart aan tegen het Rangers van Giovanni van Bronckhorst in de Conference League.