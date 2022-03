Zinchenko in tranen tijdens interview met Lineker: ‘Ze zullen sterven’

Zaterdag, 5 maart 2022 om 11:35 • Laatste update: 11:49

Oleksandr Zinchenko heeft het zwaar met de oorlog in zijn geboorteland Oekraïne na het binnenvallen van Russische troepen. De vleugelverdediger van Manchester City vertelt in gesprek met BBC Sport geëmotioneerd over hoe hij de afgelopen week heeft beleefd. “Ik huil alleen maar. Ik huil als ik de beelden voorbij zie komen. Het is nu een al een week gaande. Als ik met mijn auto het trainingscomplex verlaat, of waar dan ook, het maakt niet uit. Ik begin gewoon met huilen. Vanuit het niets. Het zit voortdurend in mijn hoofd.”

“Stel je voor dat de plek waar je bent geboren en opgegroeid ineens helemaal leeg is. Er is niks meer”, vertelt Zinchenko in gesprek met presentator en interviewer Gary Lineker. De tranen staan in zijn ogen als de oud-voetballer vraagt of hij trots is op zijn in verzet gekomen landgenoten. “Ik ben zo trots. Ik ben zo trots om een Oekraïner te zijn. En dat zal ik voor altijd zijn, de rest van mijn leven. Als je ziet hoe de mensen vechten voor hun leven... Daar zijn geen woorden voor. Ik ken de mentaliteit van mijn landgenoten. Ze sterven liever, en ze zullen sterven, dan dat ze zich zomaar overgeven.”

Heartbreaking. Oleksandr Zinchenko tells @GaryLineker of "his mission" to ensure the world knows what is happening in Ukraine, his homeland. Watch in full on Football Focus today at 12pm GMT. ?? @bbciplayer | #bbcfootball — BBC Sport (@BBCSport) March 5, 2022

Rusland noemt de invasie in Oekraïne ‘een veiligheidsoperatie’. Daar kan Zinchenko met zijn hoofd niet bij. “Ik kan je een miljoen foto’s laten zien. Ik kan je een miljoen video’s laten zien”, benadrukt de voormalig PSV’er. “Ik kan je elke stad in mijn land laten zien die ze hebben verwoest. En dan zou het een veiligheidsoperatie moeten zijn? Dat is onmogelijk. Het is een echte oorlog. Datgene wat ze met mijn mensen aan het doen zijn, is niet te accepteren. We moeten dit stoppen. Mensen sturen mij feiten. Ze zijn aan het sterven. Ze proberen alleen maar te overleven. Ze slapen ondergronds en in bunkers.”

“Ik zal eerlijk zijn, als mijn dochter en mijn familie er niet waren, zou ik ook daar zijn. Ik ken de mensen van mijn land, hun mentaliteit en ze staan er net zo in.” Het doet Zinchenko goed hoeveel steun hij krijgt. "Ik ben alle mensen zo dankbaar voor de steun die ik hier krijg. Het is alsof de mensen die Oekraïne steunen, ons proberen te pushen: geef niet op. En ik weet dat mijn mensen dat niet zullen doen.'

Rond de Zuidoost-Oekraïense steden Mariupol en Volnovakha is tot vandaag 15.00 uur Nederlandse tijd een wapenstilstand van kracht. Russische troepen staken hun beschietingen van de steden, terwijl burgers de komende uren geëvacueerd worden. De wapenstilstand is bedoeld om burgers de kans te geven op een veilige manier de zuidelijke steden te verlaten.

Dat gebeurt via een zogenoemde humanitaire corridor. Delegaties van Oekraïne en Rusland waren de inzet van humanitaire corridors donderdag overeengekomen tijdens onderhandelingen. In de rest van Oekraïne gaat het Russische offensief door, zegt het Russische ministerie van Defensie tegenover persbureau RIA.