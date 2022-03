Jordy Clasie plots terug bij Oranje: ‘Dat heeft zeker een rol gespeeld’

Jordy Clasie is samen met Jeremie Frimpong de meest verrassende naam in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Denemarken (26 maart) en Duitsland (29 maart). Volgens Pascal Jansen kwam het nieuws voor de ervaren middenvelder als donderslag bij heldere hemel. Clasie dacht dat hij het tijdens de volgende interlandperiode rustig aan kon doen, maar mogelijk wacht een rentree bij Oranje.

“Jordy zei laatst nog: 'Trainer, ik kom de interlandperiode samen met mijn gezin en familie wel door hoor'. Hij had er totaal geen rekening mee gehouden dat hij zou terugkeren bij het Nederlands elftal. Dat maakt het niet minder knap overigens”, vertelt de trainer van AZ aan De Telegraaf. Dat Clasie er geen rekening mee hield dat Louis van Gaal hem in zijn voorselectie zou opnemen, is niet zo vreemd. Het is voor de dertigjarige middenvelder immers alweer een tijdje geleden dat hij voor Oranje uitkwam.

De laatste keer was in november 2016, toen Clasie nog op de loonlijst van Southampton stond. De vijf kwartier in de vriendschappelijke interland tegen België (1-1) betekende zijn zeventiende en voorlopig laatste interland. Waar Clasie mede door de aanwezigheid van Teun Koopmeiners aanvankelijk lang niet alles speelde, is hij inmiddels onbetwist. “Daar ben ik ook het meest trots op: dat het hem is gelukt om weer zijn oude niveau te kunnen aantikken. Het is mooi dat wij hem als team daarbij hebben kunnen helpen. Maar vergeet niet dat wij daar een hoop voor terugkrijgen”, benadrukt Jansen.

Jansen denkt dat Clasie het voordeel heeft dat Van Gaal hem kent. In 2014 maakte de middenvelder deel uit van de WK-selectie van de huidige bondscoach voor het toernooi in Brazilië. “Dat heeft zeker een rol gespeeld. Ik weet dat de bondscoach zeer gecharmeerd was toen hij met Jordy werkte. We gaan voor hem duimen dat hij weer bij de definitieve selectie komt.”

In de voorselectie van het huidige Oranje krijgt Clasie te maken met concurrentie van onder anderen Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners, Marten de Roon (beiden Atalanta), Guus Til (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain). De oefenwedstrijden tegen Denemarken (op 26 maart) en Duitsland (29 maart) worden allebei om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA gespeeld. Het is de start van Oranjes aanloop naar het WK van eind dit jaar in Qatar.

“Zeker met het oog op het WK wil ik spelen tegen sterke tegenstanders, dus ik ben zeer tevreden met deze duels”, zei Van Gaal er in januari over. “Samen met de wedstrijden in de Nations League vind ik dat we een mooi programma hebben in 2022.” Nederland speelt begin juni achtereenvolgens tegen groepsgenoten België, Wales en Polen in de Nations League.