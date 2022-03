Johan Derksen adviseert Ajax om transfer af te ronden vóór WK in Qatar

Zaterdag, 5 maart 2022 om 09:10 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:26

Johan Derksen vindt dat Ajax de eventuele komst van Owen Wijndal komende zomer moet afronden en zeker niet na het komende WK in Qatar. De linkerverdediger van AZ wordt de laatste dagen weer met de Amsterdamse club in verband gebracht omdat Erik ten Hag in aanloop naar het onderlinge bekerduel toegaf dat hij op het lijstje van Ajax staat. Dat beviel niet goed in Alkmaar, waar men sowieso niet staat te springen om Eredivisie-clubs te versterken. Het contract van Wijndal met de Alkmaarders loopt volgend jaar zomer reeds ten einde.

“Als Ajax die linksback van AZ wil halen, dan moeten ze hem nu nemen”, doelde Derksen vrijdagavond bij VI Vandaag op de zomerse transferperiode. “Wijndal is fysiek, aanvallend en verdedigend zo sterk. Als hij straks naar het WK gaat, dan denk ik dat de grote clubs uit Engeland, Italië en Spanje ook voor hem zullen komen. Maar misschien wil AZ helemaal niet tot verkoop overgaan. Die kijken natuurlijk ook naar het prijskaartje. Dat wordt een heel gewilde jongen.”

René van der Gijp probeerde de lovende kritieken jegens Wijndal enigszins in perspectief te plaatsen. Hij wees erop dat de linksback al jarenlang in zijn vertrouwde omgeving speelt en inmiddels ook tot captain is uitgegroeid. “En ze luisteren ook nog eens naar hem omdat hij aanvoerder is. Dan kom je bij het Nederlands elftal en ja, dan ben je gewoon ‘die lul van AZ’. Een voetballer die nog gewoon bij AZ speelt.”

“Dan krijg je het probleem. De keren die hij voor het Nederlands elftal heeft gespeeld, was hij echt slecht”, benadrukte Van der Gijp. “Hij was onzeker. Dat vind ik knap van andere spelers. Dat ze voor het Nederlands elftal spelen en dat er dan niks verandert. Het is een totaal andere omgeving met een totaal andere hiërarchie. Liverpool, Barcelona en jij komt dan van AZ. Dan voel je je toch wel een kleine jongen.”

“Ik vind het in potentie toch wel de allerbeste linksback die we hebben”, haakte Derksen in. Van der Gijp: “Dan hoop ik maar dat-ie dat van zich kan afzetten bij het Nederlands elftal.” Derksen: “Daarom is een tussenstation als Ajax ook beter voor hem.” Wijndal, 21 jaar, en AZ zijn al sinds vorig jaar in gesprek over een langere samenwerking. Opvallend is dat hij nog altijd actief is voor AZ onder de voorwaarden waar hij in juni 2018 zijn handtekening onder zette. Destijds ging hij akkoord met een nieuw contract tot medio 2023.

Wijndal maakt sinds 2010 onderdeel uit van AZ. Op 4 februari 2017 maakte hij in het thuisduel met PSV zijn debuut in de hoofdmacht. Sindsdien staat de teller op 147 duels in de Eredivisie, 18 wedstrijden in de TOTO KNVB Beker en 30 duels in Europa. De linksback maakte in oktober 2020 zijn debuut voor het Nederlands elftal en staat inmiddels op elf interlands.