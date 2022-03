Barcelona betaalt maximaal 20 miljoen euro voor ‘de nieuwe Pedri’

Zaterdag, 5 maart 2022 om 08:10 • Daniel Cabot Kerkdijk

Barcelona heeft de komst van Pablo Torre via de officiële kanalen bekendgemaakt. De achttienjarige middenvelder is een van de grootste talenten van Spanje en heeft ‘de nieuwe Pedri’ als bijnaam, verwijzend naar zijn generatiegenoot bij Barcelona. Torre maakt het lopende seizoen nog af bij Racing Santander op het derde niveau en stapt in de zomer over naar Catalonië, waar hij een contract tot medio 2026 heeft ondertekend. Een hard gelag voor Real Madrid, dat langer in de markt was voor de spelmaker dan Barcelona.

Torre, jeugdinternational van Spanje Onder 19, had vorig jaar zomer al diverse aanbiedingen op zak, maar hij koos ervoor om Racing trouw te blijven. Het doel was om de in zomer van 2022 een transfer te maken, idealiter na het bewerkstelligen van promotie van Racing naar het tweede niveau. De club uit Santander gaat momenteel gedeeld aan kop in een van de twee groepen, mede dankzij vijf assists en zes treffers van de aanvallende middenvelder.

Pablo Torre se incorporará al @FCBarcelonaB a partir de final de temporada.



Firma hasta el 30 de junio de 2026.



¡Bienvenido, Pablo! ?? pic.twitter.com/iyYT98pInK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 4, 2022

Met de transfer van Torre is een vaste transfersom van vijf miljoen euro gemoeid, zo verzekeren Spaanse media. Dat bedrag kan aan de hand van diverse variabele clausules oplopen tot maximaal twintig miljoen euro voor de Noord-Spaanse club. Een dergelijke constructie paste Barcelona eerder ook toe bij Pedri: Las Palmas ontving direct een bedrag van vijf miljoen euro, maar heeft ook recht op maximaal zeventien miljoen euro extra dankzij allerlei variabele clausules.

In het contract van Torre is de gebruikelijke transferclausule opgenomen: het gaat om een bedrag van honderd miljoen euro. De tiener sluit komende zomer aan bij de selectie van Barcelona B, maar met Xavi als hoofdtrainer van het eerste valt het niet uit te sluiten dat hij sneller dan verwacht aan het grote werk mag ruiken. Niet onbelangrijk: met Arturo Canales heeft Torre dezelfde zaakwaarnemer als Xavi. De opvolger van Ronald Koeman weet dan ook ongetwijfeld nu al wat voor speler de Catalanen hebben aangetrokken.