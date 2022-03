Kritiek op Feyenoord neemt toe: ‘Hij is geen topspits en hij geen topverdediger’

Zaterdag, 5 maart 2022 om 07:54 • Laatste update: 08:32

Feyenoord moet zaterdagavond tegen FC Groningen niet alleen het oprukkende AZ op afstand houden, maar ook de criticasters. Het team van Arne Slot won vier van de zes Eredivisie-duels in 2022, maar ging onderuit tegen concurrenten als Vitesse (0-1) en AZ (2-1). Waar dit seizoen in Rotterdam aanvankelijk ongeveer alles als pure winst werd beschouwd, komt er nu steeds meer kritiek. Zoals bijvoorbeeld na de nederlaag in het AFAS Stadion. Feyenoord is in een andere, nieuwe fase aanbeland, zegt Regi Blinker.

“Als dit elftal op achterstand kwam, keek ik maandenlang met het geruststellende idee dat het toch wel goed zou komen. Dat is de laatste weken wel een beetje verdwenen”, erkent de oud-aanvaller in het Algemeen Dagblad. ”Maar ik wil er wel meteen bij aantekenen dat dit Feyenoord de eerste maanden heel veel krediet heeft verdiend.” Willem van Hanegem vindt niet dat er te veel positiviteit is geweest rondom Feyenoord. “Het zag er toch leuk uit toen? Maar dat betekent niet dat je vanaf dat moment alles geweldig moet vinden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een andere oud-Feyenoorder, Joop van Daele, vindt kritiek bij een club als Feyenoord passen. “Het is gewoon erg vervelend dat je onderuit gaat tegen clubs als Vitesse en AZ, de ploegen waarvan je - na de sterke start van het seizoen - had gehoopt dat je die inmiddels achter je hebt gehouden.” Van Daele wijst erop dat Slot niet zoveel topspelers tot zijn beschikking heeft. Het draait volgens hem om Justin Bijlow, Orkun Kökçü en Luis Sinisterra. “En de uitstekende aankopen Fredrik Aursnes en Gernot Trauner hebben dit elftal beter gemaakt. Maar Bryan Linssen is geen topspits, Marcos Senesi geen topverdediger en Alireza Jahanbakhsh heeft het wekelijks moeilijk”, zo somt hij op.

Slot vond zondag in Alkmaar dat zijn elftal na rust 'topclubwaardig' had gereageerd, maar daar koopt Van Daele weinig voor. “Er is afgelopen zondag een fase geweest in Alkmaar waarin Feyenoord gewoon niet aan de bal is geweest. Het had halverwege ook 4-0 kunnen staan. Dan kun je wel praten over een lekker eerste kwartier of een leuke tweede helft, maar dat telt helemaal niet voor een club als Feyenoord.''

Van Daele snapt dat Feyenoord intern veel verder kijkt dan het duel met FC Groningen of de plaats waar men dit seizoen zal eindigen. “Maar uiteindelijk kom je toch altijd weer bij het resultaat. En dan weet je dat als je toevallig niet van FC Groningen zou winnen, het gemor op gang komt.” Feyenoord won slechts één van de laatste vijf competitiewedstrijden tegen FC Groningen (drie remises, een nederlaag), nadat de Rotterdammers de vijf ontmoetingen daarvoor wonnen zonder ook maar één doelpunt te incasseren.

In eigen huis won Feyenoord tien van de laatste elf Eredivisie-wedstrijden tegen FC Groningen (een remise) en hield het de nul in de laatste vier ontmoetingen in De Kuip. De club uit Rotterdam is overigens sinds 2019/20 ongeslagen in Eredivisie-thuisduels met ploegen die aan het begin van de speeldag in het rechterrijtje stonden, behaalde in deze 23 wedstrijden 59 van de mogelijke 69 punten (achttien zeges, vijf remises) en noteerde 13 clean sheets.