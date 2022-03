Wim Kieft: ‘Zijn situatie is nog erger dan die van Cristiano Ronaldo’

Zaterdag, 5 maart 2022 om 07:03 • Laatste update: 07:26

Wim Kieft heeft veel respect voor Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, maar de oud-aanvaller constateert dat het beste er wel af is bij de aanvallers van respectievelijk Manchester United en Paris Saint-Germain. Kieft ziet Ronaldo ‘echt aanhikken’ tegen het maken van een doelpunt, terwijl hij wel kansen genoeg krijgt. In de eerste tien officiële duels van het kalenderjaar kwam de Portugees niet verder dan een schamel doelpunt. “De ballen gaan er gewoon niet in, hij heeft een doelpuntenblokkade”, stelt Kieft.

“Ronaldo en Messi zijn samen de beste voetballers van deze eeuw. Vrijwel alle hoofdprijzen, alle gouden ballen en individuele Champions League-awards hebben ze samen verdeeld. Hun palmares is enorm. Alleen moet je na zoveel jaren gewoon constateren dat het beste er wel af is”, vertelt Kieft zaterdag in zijn column in De Telegraaf. Hij ziet dat er lacherig wordt gedaan over het momentum van Ronaldo. “Veel voetballiefhebbers vinden hem een vervelende snuiter, omdat zijn persoonlijkheid mensen niet zo aanspreekt. Maar kijk je naar Messi, dan is zijn situatie nog erger, die doet helemaal niks meer.”

Kieft stelt dat Messi ‘totaal wordt overvleugeld door Kylian Mbappé’. De teller van de Argentijn in zijn eerste seizoen in Parijse dienst staat inderdaad pas op zeven treffers, al moet gezegd worden dat hij goed was voor drie doelpunten en zeven assists in zijn laatste tien optredens voor les Parisiens. “PSG lijkt niet de club te zijn waar hij thuishoort, daar wordt niet het voetbal gespeeld wat hij bij Barcelona gewend was. Zijn hele avontuur in Parijs is tot nu toe één grote teleurstelling. Wat zou dat zijn dan, dat zo’n jongen zich niet op zijn plek voelt?”, vraagt de voormalig Oranje-international zich openlijk af.

“Het lijkt ook iets psychisch te zijn en bewijst dat zelfs zulke grote sterren maar gewone mensen zijn.” Kieft gelooft er niet in dat Ronaldo en Messi het WK in Qatar via een zijdeur zullen verlaten, ervan uitgaande dat Portugal zich via de play-offs voor het mondiale eindtoernooi plaatst. “Deze twee spelers hebben zoveel moois gebracht in de afgelopen jaren. Daar blijf je respect voor houden. En ze hebben zelf door dat er een nieuwe generatie aankomt met jongens als Mbappé en Erling Braut Haaland. (...) Het is eigenlijk knap dat die ’oudjes’ het nog zo lang volhouden. Als je ziet hoeveel jaren achtereen zij om de drie dagen een topwedstrijd hebben, dan schrik je je dood.”

“Ze doen er verschrikkelijk veel voor om fit te blijven. We weten allemaal hoe hard Ronaldo traint. Bij Messi heb ik vaak het idee dat die het meer op intuïtie en klasse doet. Maar spits zijn is ook nog eens een stressvol bestaan. Altijd maar goals moeten maken en voldoen aan de hoge verwachtingen. Daarom blijft respect voor hen op zijn plaats”, besluit Kieft.