Absolute uitblinkers Joey Sleegers en Johan Bakayoko vallen in de prijzen

Vrijdag, 4 maart 2022 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:12

Joey Sleegers ontvangt voor ongelofelijke prestaties in de derde periode van de Keuken Kampioen Divisie een Bronzen Kampioensschild. Onder aanvoering van de aanvallende middenvelder won FC Eindhoven zijn laatste zeven wedstrijden, waarin Sleegers liefst vier goals en twee assists produceerde. Johan Bakayoko van Jong PSV is daarnaast uitgeroepen tot beste talent van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie.

De overige individuele prijswinnaars zijn Michael Brouwer van FC Emmen (beste keeper) en Rob Penders van FC Eindhoven (beste trainer). De uitslagen van de verkiezing beste speler en beste keeper zijn gebaseerd op stemmen van de trainers en aanvoerders van alle Keuken Kampioen Divisie-clubs én op stemmen van de supporters. De bekendmaking van de Topscorer van deze periode laat nog op zich wachten tot 21 maart. Dan wordt de uitgestelde wedstrijd van ADO Den Haag–Telstar ingehaald, waarna ook de topscorer bekend is.

