Directeur van Vitesse sprak met ‘wazige’ hooligan die Okoye aanvloog

Vrijdag, 4 maart 2022 om 23:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:29

De vrijdagavond gaat de geschiedenisboeken in als 'een zwarte dag' voor Vitesse, zo stelt Pascal van Wijk na afloop van de gestaakte thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (bij een 0-1 stand in minuut 90+2). De algemeen directeur van de Arnhemmers verscheen zichtbaar aangeslagen voor de camera bij ESPN. "Ik werk hier nu achttien jaar en dit is gewoon een hele zwarte dag voor de Vitesse-familie, de echte supporters en niet voor twee of drie mensen die het verzieken voor de rest."

Vitesse knokte in de slotfase van de wedstrijd om een punt over te houden tegen Sparta, dat dus met 0-1 leidde. In de tweede minuut van de blessuretijd kwam er plots een supporter het veld op. De man rende af op Sparta-keeper Maduka Okoye, die zich niet liet intimideren en juist de hooligan angst aanjoeg. Laatstgenoemde rende met de staart tussen de benen terug naar de tribunes en werd kort daarna aangesproken door Vitesse-directeur Van Wijk.

Vitesse-directeur Pascal van Wijk reageert geëmotioneerd op het wangedrag van het thuispubliek. "Een heel zwarte dag voor ons allemaal." pic.twitter.com/uiO3eZGZt9 — ESPN NL (@ESPNnl) March 4, 2022

"Het is iemand die over de boarding springt en net te snel is. Toevallig liep ik naar beneden en zag ik de politie staan met die jongen", aldus Van Wijk. "Ik spreek hem aan, van: 'Joh, wat doe je nou? Heb je wel in de gaten wat je veroorzaakt?' En die jongen begint in het Duits tegen mij te praten... Dan denk ik: hij is sowieso geen supporter van Vitesse. Ik weet niet wat hij hier doet, hij keek een beetje wazig uit zijn ogen. Dan denk ik: wat is dit voor iemand? Die hier gewoon een wedstrijd verstiert."

Luttele seconden later werd Okoye bij het nemen van een doeltrap geraakt door een beker bier van de tribune. "Ook dat hoort niet", zegt Van Wijk. "En zo'n stuk vuurwerk..." Na de schermutselingen rond Okoye gooiden de fans van Vitesse ook nog een vuurwerkbom richting het veld. De spelers waren toen al niet meer in de buurt, maar de bom ontplofte wel vlakbij een cameraman van ESPN, die aangaf 'druk op zijn hoofd' te voelen. Daarna werd bekend dat het inmiddels goed gaat met de cameraman. "Ik ben net bij hem geweest, hij heeft gewoon een zwaar stuk vuurwerk naast zich horen ontploffen", aldus Van Wijk.

De cameraman van ESPN verlaat onder medische begeleiding het veld.

"Ik praat het helemaal niet goed, maar daar zie je wel dat de welwillende supporters de anderen corrigeren. Dan wordt er gewoon geknokt, laten we maar zeggen. Dat is redelijk snel onder controle, maar dit zijn drie, vier incidenten. Dat hoort niet op het voetbalveld thuis. De raddraaiers zijn in ieder geval in beeld, we hebben camera's. Daar heb ik alle vertrouwen in dat die opgepakt worden. Wat de straf wordt? Wat mij betreft een levenslang stadionverbod, die hoef ik hier nooit meer te zien."

De KNVB moet beslissen wat er met de wedstrijd gebeurt

Het incident zal nu onderzocht worden door de tuchtcommissie, zo meldt de KNVB vrijdagavond. Het onderzoek zal zich richten op de schuldvraag van het incident. Vervolgens zal het bestuur betaald voetbal moeten besluiten wat er met het restant van de wedstrijd gebeurt. Hierbij heeft het bestuur drie opties: de tussenstand (0-1) wordt de eindstand, de wedstrijd moet verder worden gespeeld vanaf het moment van staken of de wedstrijd moet in zijn geheel opnieuw gespeeld worden.

Henk Fraser niet van plan om wedstrijd uit te spelen

De wedstrijd werd in eerste instantie tijdelijk stil gelegd door scheidsrechter Rob Dieperink. Vitesse wilde de zes overgebleven minuten uitspelen, maar Sparta ging daar niet mee akkoord. De spelers stelden zich niet meer veilig te voelen. Henk Fraser kwam na afloop met een verklaring. "Als we die zes minuten hadden doorgespeeld, dan waren we in het nadeel geweest", aldus de trainer van Sparta. "Zo simpel is het. Ik vind niet dat ik de problemen van Vitesse moet oplossen, door te zeggen dat we koste wat kost moeten uitspelen. Het is nu aan de KNVB en aan Vitesse. Als we terug moeten komen voor zes minuten, dan doen we dat, maar nogmaals: ik vind het niet het probleem van mij of van Sparta."

Adil Auassar sprak van een 'schande'. "Ik ben blij dat iedereen heel is", aldus de aanvoerder van Sparta. "Het was een opeenstapeling van incidenten. Ook een cameraman van ESPN was doelwit. Het is een schande. Met alle respect: als de stewards niet ingrijpen als iemand het veld op komt. Vitesse moet de gasten goed verzorgen, zorgen voor veiligheid. Of we voor zes minuten moeten terugkomen? De straffen in Nederland op en buiten het voetbalveld mogen wel fors hoger komen te liggen."