Excellerende Romain Faivre bezorgt Peter Bosz zorgeloze avond in Lorient

Vrijdag, 4 maart 2022 om 23:00 • Chris Meijer • Laatste update: 23:05

Olympique Lyon is wat dichterbij de plekken gekropen die aan het einde van het seizoen recht geven op deelname aan Europees voetbal. De ploeg van trainer Peter Bosz won op bezoek bij nummer zestien Lorient mede dankzij twee doelpunten van de in januari voor vijftien miljoen euro van Stade Brest overgenomen Romain Faivre met 1-4 en staat daardoor voorlopig zesde in de Ligue 1. RC Lens, Nantes, Lille OSC en AS Monaco kunnen later dit weekeinde bij een overwinning echter wel weer passeren.

De 0-1 nederlaag tegen directe concurrent Lille OSC betekende vorige week een behoorlijke tegenvaller voor Olympique Lyon, maar in de uitwedstrijd in Lorient stond er al razendsnel een voorsprong op het scorebord. Lucas Paquetá legde de bal klaar, waardoor Faivre de openingstreffer en tevens zijn eerste doelpunt in het shirt van Olympique Lyon voor het inschieten had. Met 26 minuten op de klok verdubbelde Moussa Dembélé de marge. De bezoekers profiteerden van balverlies van Lorient, bouwden geduldig een aanval op en zagen Emerson de spits binnen het strafschopgebied bedienen.

Toen Terem Moffi vanuit een hoekschop de aansluitingstreffer binnenkopte, leek de wedstrijd een kwartier na rust weer spannend te worden. Binnen twee minuten tilde Olympique Lyon de marge echter weer naar twee. Karl Toko Ekambi dook na een combinatie met Dembélé op in het strafschopgebied en passeerde doelman Matthieu Dreyer met een uiterste voetbeweging.

De wedstrijd viel twaalf minuten voor tijd definitief in het slot. Faivre chipte zijn tweede doelpunt van de avond tegen de touwen en bepaalde de eindstand daarmee op 1-4. Zodoende kan Olympique Lyon met een goed gevoel gaan toewerken naar de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League tegen FC Porto, die komende donderdag in Portugal op het programma staat.