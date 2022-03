Sevilla werpt Real Madrid titel in de schoot op nieuwe hopeloze avond

Vrijdag, 4 maart 2022 om 22:53 • Jeroen van Poppel

Sevilla heeft voor de vijfde keer in de laatste zeven competitiewedstrijden gelijkgespeeld in LaLiga. De ploeg van Julen Lopetegui kwam hopeloos voor de dag op bezoek bij Deportivo Alavés en mocht gezien het spelbeeld tevreden zijn met een punt: 0-0. Sevilla doet dit seizoen mee om de titel in Spanje, maar door de slechte resultaten in 2022 lijkt Real Madrid definitief uit zicht te raken. De Koninklijke kan zaterdag een voorsprong van acht punten nemen op nummer twee Sevilla door te winnen van Real Sociedad.

Álaves heeft snel punten nodig om degradatie te kunnen ontlopen en leek dat te beseffen. Sevilla had het meest de bal, maar kon geen openingen vinden tegen de defensief sterke thuisploeg. Die kwam er zelf regelmatig wél gevaarlijk uit. Sevilla-doelman Yassine Bounou redde knap op een intikker van Luis Rioja en zag Gonzalo Escalante naast koppen. Sevilla werd op slag van rust zelf gevaarlijk via Lucas Ocampos, die in kansrijke positie net naast schoot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Andalusiërs konden ook in de tweede helft niet overtuigen en kwamen opnieuw goed weg doordat Álaves zich niet scherp toonde voor het doel. Édgar Méndez stuitte bij een gevaarlijk moment op Bounou, waarna na een uur dé kans volgde voor Pere Pons. De middenvelder ontving de bal van Toni Moya en had kunnen scoren, maar mikte naast. Joselu probeerde het in de slotfase met een intikker in de korte hoek, waar Bounou eveneens een antwoord op had. Uit het niets kreeg Sevilla toch nog de kans om de wedstrijd te winnen, maar Munir El Haddadi kreeg de bal er van dichtbij in twee instanties niet in.