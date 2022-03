Dumfries levert onder toeziend oog van Sneijder assist in forse zege van Inter

Vrijdag, 4 maart 2022 om 22:36 • Chris Meijer

Internazionale heeft het thuisduel met Salernitana omgezet in een moeiteloze overwinning. De hekkensluiter van de Serie A werd in Milaan getrakteerd op een 5-0 nederlaag, door een hattrick van Lautaro Martínez, een dubbelslag van Edin Dzeko en een assist van Denzel Dumfries. Dat gebeurde onder toeziend oog van Wesley Sneijder, die door zijn oude club in het zonnetje werd gezet.

Sneijder keerde vrijdagavond voor het eerst in negen jaar terug in het Giuseppe Meazza, waar hij tussen 2009 en 2013 speelde en met Inter de Champions League won. De recordinternational van Oranje werd onlangs samen met Marco Materazzi, Samuel Eto’o en Gianluca Pagliuca toegevoegd aan de Inter Hall of Fame en kreeg daarvoor voorafgaand aan het duel met Salernitana een trofee uitgereikt. Dit is de eerste keer dat ik weer in San Siro ben”, vertelde hij aan Sky Sport Italia. “Het is geweldig”, zei Sneijder in gesprek met Sky Italia. “Ik heb veel mensen gezien die ik al lang niet meer had gezien. Ik ben blij om hier te zijn en de Hall of Fame-prijs is slechts een bonus.”

Ontlading bij Lautaro Martinez! ??



De Argentijn stond al acht wedstrijden droog, maar zet Inter nu op voorsprong tegen Salernitana ??



Let ook even op de subtiele assist van Barella! ??#ZiggoSport #SerieA #InterSalernitana pic.twitter.com/BZ7tJ9vNjh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2022

Met Sneijder op de tribune kwam Inter na 22 minuten spelen op voorsprong. Nicolò Barella zette Lautaro Martínez met een uitermate fraaie steekpass vrij voor doelman Luigi Sepe, die kansloos was op de inzet van de Argentijnse spits. Martínez rekende zodoende af met een doelpuntendroogte van acht wedstrijden en bleek bevrijd, want kort voor de rust zorgde hij ook voor de 2-0. Andermaal vormde een splijtende pass van Barella de opmaat naar een treffer van Martínez.

Turbo Dumfries! ??



De Nederlander is nog lang niet moegestreden en levert nog even een perfecte assist af op Dzeko die zijn tweede maakt ??



Inter houdt opnieuw niks heel van Salernitana ??#ZiggoSport #SerieA #InterSalernitana pic.twitter.com/OLpQx7RTk8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2022

Nog voordat er een uur gevoetbald was, voltooide Martínez zijn hattrick. Edin Dzeko vond Martínez bij de eerste paal en zag hem daar de bal hard in het dak van het doel jagen. Het laatste halfuur stond in het teken van de andere spits. Met 63 minuten op de klok tilde Dzeko op aangeven van Robin Gosens de stand naar 4-0. Enkele minuten later was het opnieuw raak voor de Bosnische spits. Deze keer leverde Dumfries de bal panklaar voor het doel af, waardoor Dzeko zijn tweede treffer van de avond voor het inschieten had en daarmee de eindstand op 5-0 bepaalde. Inter neemt daardoor in ieder geval voor even de koppositie in de Serie A weer over en kan comfortabel gaan kijken naar de ontmoeting tussen naaste achtervolgers Napoli en AC Milan, die zondag op het programma staat.