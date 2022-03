Excelsior profiteert dankzij fenomeen Dallinga van misstap van Volendam

Vrijdag, 4 maart 2022 om 22:04 • Chris Meijer • Laatste update: 22:11

FC Volendam heeft vrijdagavond puntenverlies geleden in de jacht op het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Wim Jonk kwam in De Koel net verder dan een 0-0 gelijkspel tegen nummer tien VVV-Venlo. Excelsior profiteerde door FC Den Bosch in eigen stadion met 4-0 te verslaan, mede dankzij twee doelpunten en een assist van Thijs Dallinga. De teller van de 21-jarige spits staat dit seizoen inmiddels al op 29 doelpunten en 5 assists. Ook FC Eindhoven won - met 1-2 op bezoek bij Helmond Sport - en heeft daardoor de zevende overwinning op rij, waardoor de nummer vier zich langzaam maar zeker begint te melden in de strijd om promotie.

VVV-Venlo - FC Volendam 0-0

Voorafgaand aan het duel in De Koel werd er een minuut stilte gehouden voor Guus Janssen, die afgelopen week werd doodgestoken in Horst. Tijdens de 21ste - de leeftijd waarop de trouwe supporter van VVV-Venlo om het leven kwam - minuut stonden de aanwezige supporters letterlijk op tegen zinloos geweld, door een minuut lang te applaudisseren en zee van lichtjes te vormen. In de beginfase was VVV een aantal keer gevaarlijk, maar waren de grote kansen voor FC Volendam. Zo kopte Robert Mühren in volledig vrijstaande positie naast. Kort daarna had de spits de bal wél in het net liggen, maar deze werd geannuleerd wegens buitenspel.

Gaandeweg de eerste helft kreeg VVV steeds betere mogelijkheden, via onder meer Rayan El Azrak, Stan van Dijck en Nick Venema. De eerste grote kans van de tweede helft was echter voor Mühren, wiens snoeiharde schot de paal raakte. Met 64 minuten op de klok raakte ook Joeri Schroijen het aluminium: zijn inzet ging via de binnenkant van de paal het doel uit. De volgende bal op de paal was een kwartier voor het einde weer voor Volendam, via Bilal Ould-Chikh. Dat er in Venlo uiteindelijk geen winnaar kwam, was in de slotfase - waarin VVV door een rode kaart voor Kees de Boer met tien man speelde - vooral te danken aan Delano van Crooij. De doelman van VVV had een uitstekende redding in huis na een kopbal van Boy Deul.

Excelsior - FC Den Bosch 4-0

Marouan Azarkan leverde met een schot recht op Wouter van der Steen de eerste waarschuwing van het duel in het Van Donge & De Roo Stadion af. De doelman van FC Den Bosch na negentien minuten spelen kansloos, toen Reuven Niemeijer de 28ste competitietreffer van Thijs Dallinga op een presenteerblaadje aanbood. Via Dallinga, Niemeijer en Wieffer liet Excelsior na om de score al in de eerste helft verder op te voeren. Dat lukte uiteindelijk vrijwel direct na rust: Dallinga bediende Wieffer, die oog in oog met Van der Steen rustig bleef. Azarkan gooide de wedstrijd met een uur op de klok definitief in het slot. Ondanks dat FC Den Bosch in de slotfase nadrukkelijk zocht naar de eretreffer, werd het slotakkoord verzorgd door Dallinga. Met zijn tweede treffer van de avond bepaalde hij de eindstand op 4-0.

Helmond Sport - FC Eindhoven 1-2

FC Eindhoven steekt de laatste tijd in een uitstekende vorm en kwam ook in het SolarUnie Stadion al na een kwartier spelen op voorsprong. Helmond Sport-doelman Mike Havekotte kon een inzet van Jort van der Sande nog keren, maar was kansloos op de rebound van Charles-Andreas Brym. In de fase na de openingstreffer verhardde het duel, met een snoeiharde tackle van Paul Fosu-Mensah en een opstootje tussen Valentino Vermeulen en Robin van der Meer. De gemoederen bedaarden wat in het restant van de eerste helft, waarin kansen over en weer te noteren vielen. Na rust trok Helmond Sport het initiatief naar zich toe, wat resulteerde in mogelijkheden voor Lucas Defise, Lion Kaak en Arno van Keilegom. Uiteindelijk leidde een slippertje van Maarten Peijnenburg in de slotfase tot de 1-1: Jellert van Landschoot profiteerde, speelde doelman Nigel Bertrams uit en leek Helmond Sport een punt te bezorgen. Joey Sleegers bezorgde Eindhoven met een rake kopbal in minuut 88 echter nog de overwinning.

De Graafschap - Jong AZ 0-0

De Graafschap heeft het dit seizoen lastig op de eigen Vijverberg, maar was in de eerste helft al wel dicht bij een doelpunt. Een inzet van Jesse Schuurman werd gekeerd door Jong AZ-doelman Sem Westerveld, Sam Hendriks raakte de lat en een inzet van Giovanni Korte ging tegen de paal. Ook direct na rust was De Graafschap heel dicht bij de openingstreffer, toen een kopbal van Korte door Westerveld tegen de lat geduwd. Tien minuten voor het einde raakte De Graafschap voor de vierde keer het aluminium: een schot van Jeffry Fortes belandde buiten het bereik van Westerveld op de kruising. De laatste grote kans was voor de ingevallen Danzell Gravenberch, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald en mede daardoor liep De Graafschap ondanks legio kansen toch tegen puntverlies aan.

Roda JC Kerkrade - FC Dordrecht 4-0

Het verschil tussen Roda JC Kerkrade en FC Dordrecht werd in een tijdsbestek van één minuut gemaakt. Richard Jensen opende met twintig minuten op de klok de score met een harde kopbal. Een minuut later moest FC Dordrecht-doelman Liam Bossin andermaal capituleren. Een schot van Bryan Limbombe werd gekraakt en viel op het hoofd van Dylan Vente, wiens kopbal in de verre rechterhoek stuiterde. Via Limbombe en Xian Emmers liet Roda na om Dordrecht al snel op een schier onoverbrugbare achterstand te zetten. Mathis Suray leverde na rust nog een schot namens Dordrecht, voordat de wedstrijd in het slot werd gegooid. Na een hakje van Patrick Pflücke schoot Vente zijn tweede doelpunt van de avond binnen. De spits tekende zes minuten voor het einde voor een hattrick, waardoor Dordrecht met een 4-0 nederlaag aan de broek huiswaarts keerde.

MVV Maastricht - NAC Breda 1-2

MVV kon verrassend goed meekomen met NAC en nam in de openingsfase zelfs het initiatief. Het leidde tot grote kansen voor de thuisploeg, maar Mart Remans zag Nick Olij bij twee momenten redden en Orhan Dzepar raakte de paal. Aan de overzijde sloeg NAC toe dankzij Naoufal Bannis, die een hoge bal op de borst controleerde en ineens binnen tikte: 0-1. Olij tikte na rust een gevaarlijk schot uit de kruising en zag aan de overzijde hoe NAC opnieuw dodelijk was. Odysseus Velanas kon na een lob van Ralf Seuntjens binnen schieten: 0-2. MVV sloeg tien minuten voor tijd terug via invaller Arian Kastrati, die koud één minuut in het veld stond. De spits tikte voorzet van rechts binnen: 1-2.

Telstar - TOP Oss 2-2

Telstar begon sterk aan de wedstrijd en bekroonde die fase met de openingstreffer. Rein Smit kreeg de bal zomaar in de voeten gekopt door Lorenzo Piqué en maakte het na het passeren van doelman Nolbert Alblas af: 1-0. TOP Oss kwam twee minuten voor rust via een prachtige aanval terug in de wedstrijd. Joshua Sanches schoot, na een heerlijke combinatie tussen Jearl Margaritha en Giovanni Büttner, de gelijkmaker binnen: 1-1. De Brabanders gingen na rust sterk door en kwamen dankzij Kay Tejan op 1-2. De spits verraste Ronald Koeman junior met een schot in de korte hoek. Dean Guezen miste dé kans op 1-3 door in vrije positie op de lat te schieten. Mede daardoor kregen de bezoekers in blessuretijd nog de deksel op de neus: Anwar Bensabouh bezorgde Telstar nog een punt.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 28 18 9 1 31 63 2 FC Emmen 27 17 4 6 22 55 3 Excelsior 29 17 4 8 25 55 4 FC Eindhoven 28 16 5 7 20 53 5 Jong Ajax 28 15 4 9 11 49 6 ADO Den Haag 26 17 3 6 22 48 7 De Graafschap 28 13 8 7 13 47 8 Roda JC Kerkrade 28 12 10 6 22 46 9 NAC Breda 28 11 9 8 10 42 10 VVV-Venlo 28 11 4 13 -1 37 11 Jong PSV 27 10 5 12 3 35 12 TOP Oss 28 8 7 13 -8 31 13 Telstar 27 6 11 10 -19 29 14 Jong FC Utrecht 28 8 4 16 -22 28 15 FC Den Bosch 28 8 3 17 -25 27 16 Jong AZ 28 7 5 16 -13 26 17 MVV Maastricht 28 8 2 18 -29 26 18 FC Dordrecht 28 6 7 15 -23 25 19 Almere City FC 28 5 8 15 -18 23 20 Helmond Sport 28 6 6 16 -21 21