Vitesse-fan rent af op Maduka Okoye: wedstrijd definitief gestaakt

Vrijdag, 4 maart 2022 om 22:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:43

Maduka Okoye heeft het vrijdagavond flink aan de stok gekregen met de supporters van Vitesse. De doelman was met Sparta Rotterdam op weg naar een 0-1 stuntzege in GelreDome en werd in blessuretijd belaagd door een supporter. Okoye was niet bepaald onder de indruk en joeg de veel kleinere fan weer van het veld. Vervolgens werd de Nigeriaans international ook nog geraakt door een biertje gegooid vanaf de tribune. Okoye deed alsof hij veel pijn had, maar het viel erg mee. De wedstrijd is in minuut 92 stilgelegd, er zouden nog 5 minuten blessuretijd volgen. Na een half uur werd bekend dat de wedstrijd niet wordt uitgespeeld.

Na de schermutselingen rond Okoye gooiden de fans van Vitesse ook nog een vuurwerkbom richting het veld. De spelers waren toen al niet meer in de buurt, maar de bom ontplofte wel vlakbij een cameraman van ESPN, die aangaf 'druk op zijn hoofd' te voelen. De man heeft de catacomben onder medische begeleiding opgezocht.

Hans Kraay junior geeft bij ESPN zijn kijk op de ongeregeldheden. "Hier mag je iemand een schop onder zijn kont voor geven", aldus de analist over de fan die naar Okoye ging. "Maar dan krijg je rood, dus dat mag je vooral niet doen. Het oogt onschuldig, maar hang dan maar netten op achter de doelen. Het hoort niet op een voetbalveld thuis. Maar wat moeten we dan doen? We moeten op vuurwerk controleren, moeten we het bier weghalen? Dan moet je 93 kinderoppassers achter het doel neerzetten." Het bier gooien veroordeelt Kraay junior minder. "Ik moet zeggen: niks is acceptabel wat je gooit, maar we zijn met z’n allen al een klein beetje gewend aan die plastic bekers bier. Het is geen hunnebed wat hij in zijn nek krijgt. Hij gaat wel heel pontificaal liggen."

Vitesse - Sparta is gestaakt na wangedrag van het thuispubliek.

De wedstrijd ontvouwde zich daarvoor als volgt: Sparta opende al na vier minuten verrassend de score. Mario Engels slaagde erin om de bal te krijgen bij Adrian Dalmau, die in eerste instantie nog doelman Jeroen Houwen op zijn weg vond, maar er in de rebound als de kippen bij was: 0-1. Het liep duidelijk niet bij Vitesse, dat desondanks nog twee goede kansen bij elkaar speelde. Toni Domgjoni stuitte van dichtbij op Okoye en Loïs Openda wist geen raad met een vrije kopbal.

Aan de overzijde leek Sparta vlak voor rust opnieuw toe te slaan via Dalmau, maar de treffer hield door buitenspel geen stand. In de tweede helft was het balbezit opnieuw voor Vitesse, maar wederom konden de Arnhemmers niet overtuigen. Mario Engels werd namens Sparta dreigend, alleen wist de aanvaller geen hoek te vinden met zijn schot.

De defensie van Sparta oogde stabiel, maar kwam na een uur in de problemen door een discutabel besluit van Rob Dieperink. De scheidsrechter bestrafte een licht duwtje van Tom Beugelsdijk op Openda met een strafschop. Laatstgenoemde verprutste de buitenkans en zag Okoye redden. Het duurde lang voordat Vitesse opnieuw een schietkans kreeg: Openda schoot in de 82ste minuut een afvallende bal ongevaarlijk rechtdoor. De wedstrijd was dus nog niet afgelopen. Er behoren nog vijf minuten gespeeld te worden, maar dat gebeurt vrijdagavond niet meer: de wedstrijd is definitief gestaakt.

Okoye stuurt de supporter die dreigend naar hem toe kwam weg. De fan geeft daar gehoor aan en rent terug naar de tribune.

Okoye werd twee minuten later bekogeld met een beker bier en geraakt op zijn hoofd. Uiteindelijk viel de schade mee voor de doelman.