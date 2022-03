Ronald Koeman slaat PSV af en is pissig op René van der Gijp

Vrijdag, 4 maart 2022 om 20:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:11

Ronald Koeman lijkt volledig uit te gaan van een terugkeer als bondscoach van het Nederlands elftal, zo maakte de trainer vrijdagavond andermaal duidelijk. Koeman was te gast bij HLF8 en vertelde aan tafel bij Johnny de Mol geen trek te hebben in een nieuwe functie bij PSV, dat informeel navraag deed. Hij richt zich volledig op een terugkeer bij het Nederlands elftal. "Ik denk wel dat die kans aanwezig is, ja", glunderde de ex-coach van Barcelona.

Koeman werd begin dit jaar 'via via' benaderd door PSV. "Toen was het nog niet bekend dat Roger Schmidt zou vertrekken... Of ik bij een eventueel vertrek van de trainer op de shortlist wilde staan", aldus Koeman, die al eerder een jaar trainer was in Eindhoven. "Ik heb ik gezegd dat ik dat niet wilde." Ook Ajax hoeft niet te bellen. "Die hebben toch nog een trainer?" Het opvolgen van Marc Overmars als directeur voetbalzaken ziet Koeman ook al niet zitten. "Nee nee, dat ook niet. Dat trekt me niet, nee." De coach lijkt alleen zin te hebben in een terugkeer bij de KNVB.

"Het is waarschijnlijk logisch gezien wat er is gebeurd, en dat Louis van Gaal stopt na het WK, dat men zegt dat ik terugkeer", aldus Koeman. "Hoe groot de kans is? Het heeft helemaal geen zin om procenten te noemen." Toen Jan Joost van Gangelen, die ook te gast was, bleef aandringen, zei Koeman met een veelzeggende grijns: "Ik denk wel dat de kans aanwezig is, ja." In zijn eerste periode bij het Nederlands elftal kwalificeerde Koeman zich met zijn elftal voor het EK 2020, dat door de coronacrisis een jaar werd uitgesteld. In de zomer van 2020 ging hij in op de aanbieding van Barcelona.

In het Algemeen Dagblad liet Koeman al weten verbitterd te zijn over zijn ontslag in Catalonië, dat op 27 oktober vorig jaar volgde. "Als je daarna dan ziet dat ze iemand voor 55 miljoen euro aantrekken kort nadat ze Lionel Messi lieten gaan...”, doelde hij op de winterse komst van Ferran Torres. "Dan vraag je je toch af of er niet meer aan de hand was. Waarom moest Messi weg?" De quotes kwamen hem op felle kritiek te staan van René van der Gijp. "Een huilie-huilie-verhaal", reageerde de analist bij VI Vandaag. "Je moet nou niet gaan zeggen dat je teleurgesteld bent in Barcelona dat ze Lionel Messi hebben laten gaan. Ik zat het te lezen en dacht: sjonge jonge, wat heb jij het moeilijk zeg."

Koeman neemt zijn woorden echter niet terug. "Soms is het wel moeilijk om echt te zeggen wat je vindt, maar ik heb het toch gedaan", aldus de oud-international. "Ik vind ook dat ik daar het recht toe heb. Want vaak in ons wereldje is het zo dat alles over jou gezegd mag worden. Iedereen heeft een mening, en jij mag eigenlijk nooit wat zeggen. Van: 'Hij heeft toch een hoop geld gekregen?' Dat geld is totaal onbelangrijk. Ik had trainer bij Barcelona willen zijn, nog steeds. Dan heb ik, vind ik, ook het recht om mijn kant van mijn zaak te vertellen. Ik ben dan wel pissig dat ik kritiek krijg omdat ik een woordje zeg."