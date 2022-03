Menzo neemt zes nieuwe internationals op in voorselectie van Suriname

Vrijdag, 4 maart 2022 om 20:36 • Chris Meijer

Stanley Menzo heeft zes nieuwe internationals opgenomen in de voorselectie van de nationale ploeg van Suriname voor de oefenwedstrijd tegen Thailand in maart. Joey Roggeveen (Jong Ajax), Calvin Mac-Intosch (SC Cambuur), Djavan Anderson (PEC Zwolle), Yanic Wildschut (CSKA Sofia), Leandro Kappel (Altay) en Jeredy Hilterman (NAC Breda) zullen zich voor het eerst bij Natio gaan melden.

Menzo debuteerde in januari als bondscoach van Suriname. Voor de interlandperiode waarin werd gewonnen van Barbados (1-0) en Guyana (2-1) maakten niet alle in Europa spelende internationals deel uit van de selectie. Ryan Donk, Warner Hahn, Myenty Abena, Dion Malone, Ryan Koolwijk en Florian Jozefzoon kwamen tijdens de eerste oefeninterlands onder het bewind van Menzo wel in actie.

Nu zijn ook onder meer Damil Dankerlui (FC Groningen), Kelvin Leerdam (LA Galaxy), Ridgeciano Haps (Venezia), Tjaronn Chery (Maccabi Haifa), Roland Alberg (MVV Maastricht), Diego Biseswar (PAOK Saloniki), Sheraldo Becker (Union Berlin) en Mitchell Te Vrede (Abha Club) weer van de partij. Suriname werkt de oefeninterland tegen Thailand af in voorbereiding op de start van de groepsfase van de CONCACAF Nations League, waarvan in juni de eerste wedstrijden worden gespeeld.

Volledige voorselectie van Suriname

Keepers: Warner Hahn (IFK Göteborg), Claidel Konihor (Robinhood), Ishan Kort (Jong Sparta Rotterdam), Joey Roggeveen (Jong Ajax), Obreno Huiswoud (Inter Moengotapoe)

Verdediging: Damil Dankerlui (FC Groningen), Kelvin Leerdam (LA Galaxy), Ryan Donk (Kasimpasa), Myenty Abena (Slovan Bratislava), Ridgeciano Haps (Venezia), Dion Malone (NAC Breda), Calvin Mac-Intosch (SC Cambuur), Anduelo Amoeferi (Inter Moengotapoe)

Middenveld: Ryan Koolwijk (PEC Zwolle), Djavan Anderson (PEC Zwolle), Tjaronn Chery (Maccabi Haifa), Roland Alberg (MVV Maastricht), Diego Biseswar (PAOK Saloniki), Roscello Vlijter (Telstar), Sergino Eduard (Inter Moengotapoe), Miquel Darson (Inter Moengotapoe), Byorn Zandvliet (Robinhood)

Aanval: Yanic Wildschut (CSKA Sofia), Leandro Kappel (Altay), Jeredy Hilterman (NAC Breda), Sheraldo Becker (Union Berlin), Mitchell Te Vrede (Abha Club), Florian Jozefzoon (Quevilly-Rouen Métropole), Dimitri Apai (W Connection), Jamilhio Rigters (Robinhood), Gleofilo Vlijter (Beitar Jeruzalem), Rivaldo Doorson (Inter Moengotapoe)