Transfervrije Xavi Simons gaat in op lucratief contractvoorstel

Vrijdag, 4 maart 2022 om 20:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:21

Xavi Simons is alsnog dicht bij een nieuw contract bij Paris Saint-Germain, zo meldt Fabrizio Romano. De Franse grootmacht heeft aan de achttienjarige middenvelder laten weten dat hij een verbeterd voorstel tegemoet kan zien. "Daarmee komt Simons dichter bij een nieuwe verbintenis voor de lange termijn", aldus Romano.

Lange tijd was er onduidelijkheid over de toekomst van Simons, die op 1 juli uit zijn huidige contract bij PSG loopt. Vanwege de geringe speelkansen in het eerste elftal zou de Nederlander twijfelen over zijn verblijf in Parijs, zo schemerde door in Franse media. Dat veranderde vanaf medio december, toen Mauricio Pochettino de offensieve middenvelder vrijwel vast bij de A-selectie haalde. Sindsdien mocht Simons in zeven wedstrijden zijn opwachting maken.

Simons werd in 2019 door PSG op zijn zestienjarige leeftijd weggekaapt uit de jeugdafdeling van Barcelona, waar hij negen jaar had doorgebracht. Dat leverde Simons volgens Franse media een salaris van één miljoen euro bruto per jaar op, een ongekend bedrag voor een zestienjarige. Op 6 augustus 2020 maakte hij zijn debuut voor PSG en inmiddels staat hij in totaal op negen optredens.