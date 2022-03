‘Club met mogelijkheden of net onder de top in Nederland, anders blijf ik hier'

Henk de Jong sluit een toekomstige stap binnen Nederland niet uit. De 58-jarige oefenmeester zegt in een interview met Kristan van den Berg op het YouTube-kanaal KRISTAN dat hij gelukkig is in Leeuwarden en de ambitie heeft om SC Cambuur uit te bouwen tot een stabiele Eredivisie-club. Tegelijkertijd zou De Jong ook wel een stap naar een club ‘net onder de top van Nederland’ of het buitenland willen zetten.

“Ik zou ook wel een stap in Nederland willen zetten”, bekent De Jong als hem gevraagd wordt naar zijn ambities. “Het moet wel een club met mogelijkheden zijn. In de Keuken Kampioen Divisie, om kampioen te worden of te promoveren. Of net onder de top in Nederland. En anders blijf ik gewoon hier. Als ik naar het buitenland ga, denk ik aan een club waar het mooi weer is. Ik ben bijna 58 en je moet op je tijd passen. Ik heb kinderen, mijn ouders leven nog. Dus ik ga niet zomaar weg, zo ben ik niet als mens.”

De Jong voelt naar eigen zeggen ‘waardering’ en ‘respect’ bij Cambuur. “Waardering en respect in het voetbal zijn zo belangrijk, al kan dat zo weer weg zijn”, stelt de trainer, die in 2019 terugkeerde bij Cambuur. Met de club waar hij eerder tussen 2010 en 2016 als assistent-, interim- en hoofdtrainer werkte promoveerde hij vorig seizoen naar de Eredivisie. “Je weet het niet, ik denk dat ik overal wel pas als mens en trainer. Op dit moment ligt mijn ambitie bij Cambuur, om een stabiele Eredivisie-club te worden en in het nieuwe stadion te gaan spelen. Dat is over een jaar klaar.”

“De mogelijkheid is er wel”, antwoordt De Jong op de vraag of hij van plan is om nog lang bij Cambuur te blijven. “Ik heb nog een tweejarig contract en er zijn mogelijkheden om toe te treden tot andere geledingen in de club. Dat kan ik best weleens doen, want we krijgen een nieuw stadion en dat zorgt ervoor dat we nog meer mogelijkheden krijgen. Dat wil ik als trainer meemaken. Het lijkt me mooi om met deze club uit te groeien tot een stabiele Eredivisie-club. Je weet nooit hoe het loopt in de voetballerij, er kan ook zomaar iets leuks uit het buitenland komen en dat ik dat doe.”

“Het gaat goed, boven verwachting”, zegt De Jong over de huidige staat van Cambuur. Zijn ploeg bezet momenteel de achtste plaats in de Eredivisie. “We stonden met het uitbreken van coronapandemie bovenaan met een voorsprong van elf punten. Dat was toen klote, maar achteraf hebben we daardoor kunnen doorgroeien, zijn we kampioen geworden en staat er nu een hele mooie basis. Dat is een geluk bij een ongeluk. Wij horen met onze mogelijkheden eigenlijk op de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie te staan, maar we zijn nu de nummer acht van de Eredivisie. Door goed voetbal, een goed spelidee en de juiste spelers te vinden.”