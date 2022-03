Manchester City passeert PSV met besluit over Sávio Moreira de Oliveira

Vrijdag, 4 maart 2022

Sávio Moreira de Oliveira - kortweg Sávio of Savinho - gaat komende zomer niet neerstrijken bij PSV. GOAL meldt dat Manchester City de zeventienjarige vleugelaanvaller uit Brazilië volgend seizoen zal stallen bij ESTAC Troyes. De huidige nummer zeventien van de Ligue 1 behoort eveneens tot de City Football Group, het voetbalimperium achter Manchester City.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano, Voetbal International en het Eindhovens Dagblad meldden onlangs dat PSV in gesprek was met Manchester City over het huren van Savinho. Het was de bedoeling dat Savinho in Eindhoven zou aansluiten bij Jong PSV, tegen een stallingsvergoeding en mogelijk een percentage van een eventuele toekomstige transfer. PSV hoopte met deze huurdeal voor te sorteren op een grotere samenwerking met de City Football Group, dat zijn beleid door de regelwijziging met betrekking tot het verhuren van spelers enigszins moet wijzigen.

Manchester City heeft nu echter klaarblijkelijk besloten dat Savinho niet naar PSV, maar naar Troyes zal vertrekken. The Citizens hebben een akkoord bereikt met Atlético Mineiro over een transfersom van totaal 12,5 miljoen euro: een vaste transfersom 6,5 miljoen euro, die door bonussen met 6 miljoen euro kan oplopen. Bovendien houdt de Braziliaanse club 12,5 procent van de rechten van Savinho in handen. Vanwege zijn leeftijd en afkomst komt Sávio nog niet in aanmerking voor een werkvergunning in Engeland, waardoor hij elders speelminuten zal maken.

Troyes is naast Manchester City, Melbourne City (Australië), Montevideo City Torque (Uruguay), Bolivar (Bolivia), New York City (Verenigde Staten), Mumbai City (India), Girona (Spanje), Yokohama Marinos (Japan), Sichuan Jiuniu (China) en Lommel SK (België) een van de filialen van de City Football Group. De Franse club huurde dit seizoen al zes spelers van Manchester City, al zijn er daar inmiddels weer drie - onder wie Philippe Sandler - van vertrokken.

Savinho - die komende zomer zou moeten aansluiten bij Jong PSV - is van nature een linkspoot, al opereert hij bij Atlético Mineiro voornamelijk op de rechterflank. In 23 wedstrijden namens de Braziliaanse club liet de in 2004 geboren buitenspeler nog geen doelpunt of assist noteren. Sávio heeft zes jeugdinterlands voor Brazilië Onder 16 achter zijn naam staan.