Clarence Seedorf bekeert zich tot islam: ‘Ik heb veel geleerd van Sophia’

Vrijdag, 4 maart 2022 om 18:50 • Jeroen van Poppel

Clarence Seedorf heeft zich tot de islam bekeerd, zo laat de oud-middenvelder van AC Milan weten via Instagram. De 45-jarige oud-Oranje-international is sinds enige tijd samen met de islamitische zakenvrouw Sophia Makramati. "Ik ben erg blij en verheugd om me aan te sluiten bij alle broeders en zusters over de hele wereld", schrijft Seedorf.

Een goed gebruik in de islam is om na bekering je naam te veranderen, maar Seedorf gaat daar niet in mee. Het is dan ook geen verplichting. "Ik zal mijn naam blijven dragen zoals die is gegeven door mijn ouders, Clarence Seedorf!" Zijn geliefde Makramati, die afkomstig is uit de Verenigde Arabische Emiraten, heeft een belangrijke rol gehad in zijn bekering.

"Mijn schattige Sophia heeft me veel geleerd over de betekenis van de islam", schrijft Seedorf. "Ik stuur al mijn liefde naar iedereen in de wereld." Het is niet helemaal duidelijk sinds hoe lang de oud-middenvelder samen is met Makramati. Seedorf was eerder getrouwd met de Braziliaanse Luviana, met wie hij vier kinderen heeft. De oud-Ajacied was twee jaar geleden voor het laatst actief in de voetballerij, toen als bondscoach van Kameroen. Daarvoor trainde hij ook kortstondig Deportivo La Coruña, Shenzhen FC en AC Milan.