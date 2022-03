Hoe hulp te bieden aan de slachtoffers in Oekraïne en andere conflictsituaties

Vrijdag, 4 maart 2022 om 18:18 • Laatste update: 18:45

Wereldwijd zijn miljoenen mensen in nood: door de Russische invasie zijn vele families in Oekraïne hun thuis kwijtgeraakt, in Palestina is hulp nog altijd hard nodig, terwijl China blijft doorgaan met het onderdrukken van de Oeigoerse bevolking. De hoorn van Afrika kent een van zijn droogste seizoenen tot nog toe: ongeveer 13 miljoen mensen in onder meer Somalië, Ethiopië en Kenia lijden daardoor honger. Voetbalzone vraagt aandacht voor noodsituaties en zet een aantal manieren op een rij om te helpen.

Doneer geld

De beste en meest efficiënte manier om direct te helpen is door het doneren van geld aan noodhulporganisaties. Het verlenen van hulp in een oorlog- of conflictsituatie kan het best overgelaten worden aan die organisaties, zegt hoogleraar ontwikkelingssamenwerking Paul Hoebink van de Radboud Universiteit tegenover RTL Nieuws. "Noodhulp bieden is een vak. Laat het daarom over aan de professionals. Ik snap dat mensen geschokt zijn, en dat ze dan de neiging hebben om gelijk actief te worden en te helpen, maar dat werkt niet altijd."

Een aantal organisaties waaraan gedoneerd kan worden:

Giro 555

Doneren blijft de manier om hulp te geven, onderstrepen ook elf samenwerkende hulporganisaties. Zij hebben vanwege de oorlog in Oekraïne het gemeenschappelijke gironummer 555 geopend. De organisaties kunnen door hun lange ervaring het best inschatten op welke manier het gedoneerde geld het best gebruikt kan worden. Met de opbrengst leveren zij noodhulp als onderdak, medische zorg en schoon drinkwater in Oekraïne. Doe een donatie.

Rode Kruis

De hulpverleners van het Rode Kruis staan dag en nacht klaar om te helpen en richten zich momenteel vooral op Oekraïne. Een greep uit de dingen die zij doen: eerste hulp verlenen op plekken waar mensen geen goede toegang hebben tot de gezondheidszorg; medische hulpgoederen leveren aan ziekenhuizen en gezondheidscentra; simkaarten uitdelen, zodat mensen op de vlucht beter contact met hun dierbaren kunnen houden; mensen evacueren uit plekken waar veel beschietingen plaatsvinden; eten, drinken en hygiëneproducten uitdelen. Doe een donatie.

Een vrouw in Oekraïne huilt nadat ze niet met een evacuatietrein mee mag die vertrekt met gevluchte vrouwen en kinderen.

UHNCR

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, beidt wereldwijd bescherming aan vluchtelingen. Bij crises is de organisatie binnen 72 uur te plekke om noodhulp te bieden. UHNCR zorgt voor opvang, bescherming en helpen vluchtelingen bouwen aan een nieuw bestaan. De organisatie werkt in 138 landen, in zowel steden als in ver afgelegen, gevaarlijke gebieden. Ze vangen families en kinderen op die vluchten voor oorlog, geweld of onderdrukking. UNHCR coördineert bijvoorbeeld de hulp aan Oekraïense, Syrische en Afghaanse vluchtelingen. Ook is de organisatie aanwezig in de landen zelf om de achtergebleven mensen zoveel mogelijk te helpen. Doe een donatie.

Stichting Israa

Stichting Israa draagt bij aan het welzijn van Palestijnen in regio’s waar de hoop vaak verloren is. In het afgelopen jaar zijn er in Gaza opnieuw grote hoeveelheden burgerslachtoffers gevallen als gevolg van de luchtaanvallen vanuit Israël. Ook nu het weer relatief rustig is, is hulp nog steeds hard nodig. Er is veel schade aangebracht en duizenden mensen zijn hun huizen verloren. Er is grote behoefte aan tenten voor de opvang van mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, voedsel, schoon drinkwater en medische hulp. Doe een donatie.

Amnesty International

Amnesty International zet zich wereldwijd in voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf, na een oneerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. "Met jouw bijdrage kunnen we meer onderzoek doen, meer acties voeren en meer mensen redden", zegt Amnesty. Doe een donatie.

Wereldvoedselprogramma Verenigde Naties

In 23 landen en regio’s dreigt honger. De Verenigde Naties waarschuwen hiervoor en luiden de noodklok: in de komende maanden zijn er ernstige voedseltekorten in zogeheten ‘honger hotspots’, voornamelijk in Afrika. Ethiopië en Madagaskar zijn nieuwe hotspots met het hoogste alarmniveau. Bijna 100 miljoen mensen kampten in 2021 met acute voedselonzekerheid als gevolg van conflicten. Extreem weer, met name droogte, duwt wereldwijd 16 miljoen mensen in acute voedselonzekerheid. Het Wereldvoedselprogramma van de VN biedt levensreddenden voedingshulp aan mensen die vastzitten of ontheemd zijn door gevechten, waar ze ook zijn. Doe een donatie.

Vrijwilligers van het Rode Kruis zamelen spullen in voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Doe vrijwilligerswerk

De komende tijd zullen veel Oekraïense vluchtelingen in Nederland aankomen en eerder arriveerden ook veel Afghaanse en Syrische vluchtelingen. NLvoorelkaar zoekt vrijwilligers die op een laagdrempelige manier hulp bieden aan tientallen verschillende stichtingen en organisaties die zich inzetten voor nieuwkomers.

Bied een (t)huis voor vluchtelingen

Airbnb biedt 100.000 mensen die Oekraïne ontvluchten huisvesting voor de korte termijn. Mensen die via Airbnb woonruimte aanbieden kunnen helpen door een gratis verblijf aan te bieden aan vluchtelingen, of door daar korting op te geven. Geen volledig huis beschikbaar? Takecarebnb zoekt gastgezinnen die een kamer ter beschikking willen stellen.

Pro-Palestina-demonstratie in Eindhoven (16 mei 2021).

Ga demonstreren

Vredesorganisatie PAX roept op om te demonstreren in Nederland. "We horen van de Oekraïners dat zij willen dat hun verhaal zo veel mogelijk verteld wordt", zegt woordvoerder Marlous van 't Pad Bosch tegenover RTL Nieuws. "Ga daarom demonstreren, spreek je eigen regering aan om sterker op te treden, om hardere sancties te uiten tegen Rusland." Vorig jaar waren in Nederland bijvoorbeeld ook pro-Palestina-demonstraties en eerder gingen mensen in Amsterdam de straat op om aandacht te vragen voor de schrijnende mensenrechtensituatie van de Oeigoeren in China.

Deel informatie op sociale media

Het genereren van aandacht op sociale media voor schrijnende situaties kan op een indirecte manier absoluut een bijdrage leveren, stelt bijvoorbeeld Amnesty International. Door het verspreiden van informatie groeit wereldwijd het bewustzijn over een bepaalde misstand en neemt de druk op een verkeerd regime toe. Die hechten in de regel veel waarde aan het imago van hun land. Amnesty roept mensen waar ook ter wereld dan ook op om zijn berichten op sociale media te delen. "Organisaties zoals wij helpen de internationale druk op te voeren", zegt Amnesty. "Wij kunnen daarbij alle steun gebruiken! Soms is er een lichtje aan de horizon en wordt een activist vrijgelaten of een mensenrechtensituatie opgelost. Dan weten we dat ons werk effect heeft."

Gazprom (hier op de reclameborden) was tot voor kort groot sponsor van de Champions League.

Minder of geen gas meer gebruiken

Meer dan honderd Nederlandse gemeentes waaronder Utrecht, Den Haag, Maastricht en Nijmegen doen zaken met Gazprom, het Russische staatsgasbedrijf. Daarmee wordt in Nederland op een indirecte manier de Russische oorlogskas gespekt. Stoppen met het gebruik van gas raakt het Russische regime dus direct. Er zijn verschillende manieren om dit te doen: woningen in de buurt van een warmtenet kunnen zich vaak laten aansluiten op stadswarmte. Goed geïsoleerde huizen die nu nog met een cv-ketel worden verwarmd, kunnen overschakelen op een elektrische warmtepomp. Dat vergt wel een forse investering, maar er is ook een minder ingrijpende oplossing: stap over van aardgas op groen gas door te switchen naar een duurzame energieleverancier.

Zelf verzamelen van spullen niet de beste manier

Hoe goed bedoeld ook, internationale organisaties hebben aan de grens met Oekraïne op dit moment weinig behoefte aan kleding en speelgoed. "Het is namelijk erg duur en logistiek complex om spullen te verzamelen, controleren en op te sturen", zo staat te lezen op de website van Nederland voor vluchtelingen. "In plaats daarvan kiezen noodhulporganisaties ervoor om goederen van goede kwaliteit lokaal in te kopen, om zo ook de lokale economie rond conflictgebieden te stimuleren."