Ajax stelt aangekondigde beslissing uit en bekijkt nieuwe transferoptie

Vrijdag, 4 maart 2022 om 18:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:18

Robbin Ruiter wordt in de wachtrij gezet door Ajax, zo maakt chef Telesport Marcel van der Kraan bekend. In gesprek met presentator Pim Sedee laat de journalist in een item van De Telegraaf weten dat de Amsterdammers nog altijd geen definitieve oplossing hebben gevonden voor het ontstane keepersprobleem. Volgens de berichtgeving geeft de club de voorkeur aan een nieuwe doelman met meer internationale ervaring dan Ruiter.

Ruiter is donderdagmiddag op de training al getest door Ajax en vrijdag zou besloten worden of hij een contract krijgt voor de rest van het seizoen. Vrijdagavond lijkt er nog altijd geen definitief besluit te zijn genomen, en het nog maar zeer de vraag of Ruiter aan het wensenlijstje van Ajax voldoet. De koploper van de Eredivisie heeft een heus keepersprobleem, daar zowel Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg als Jay Gorter geblesseerd zijn. Ruiter zag zijn contract bij Willem II ruim een maand geleden ontbonden worden.

Van der Kraan komt het videoitem van De Telegraaf met een update rondom de keeperssituatie bij Ajax. “Of Robbin Ruiter een logische keuze voor Ajax zou zijn? Ik zag André Onana gister (tegen AZ, red.) ter aarde storten. Toen dacht ik wel: gaat het nu gebeuren, een jongetje van zeventien (Charlie Setford, red.) op doel? Ze hebben die Engelsman in opleiding, maar gaan we die op doel krijgen? Ik denk dat Ajax heel snel op zoek gaat naar een keeper met internationale ervaring.”

“De optie Ruiter ligt voor de hand, maar als je in de Champions League speelt en je wil elk risico vermijden, dan zoekt Ajax natuurlijk nog even verder”, vervolgt de journalist. “Ik heb begrepen van onze Ajax-watcher, Mike Verweij, dat er op dit moment ook andere opties liggen. De beslissing over Ruiter is uitgesteld en Ajax kijkt of ze nog een iets meer internationaal ervaren doelman kunnen vinden”, aldus Van der Kraan. Eerder op de dag maakte De Telegraaf al bekend dat ook doelman Prezmyslaw Tyton in de gaten wordt gehouden.