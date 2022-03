Roberto Carlos beleeft ‘absoluut droomdebuut’ in Engels bierteam

Vrijdag, 4 maart 2022 om 16:22 • Tom Rofekamp

Roberto Carlos heeft vrijdag zijn debuut gemaakt als voetballer in Engeland. De voormalig linksback van onder meer Real Madrid en Internazionale moest bij amateurclub Bull In The Barne United nog wel op de bank beginnen, maar wist na zijn entree bij een 2-4 stand een strafschop te verzilveren. Carlos deed mee bij de amateurs omdat ze het hoogste bod hadden gedaan toen Carlos zich begin januari aanbood op veilingsite eBay.

Begin januari maakte de 125-voudig Braziliaans international op Twitter bekend dat hij voor één wedstrijd 'te koop' was. Amateurteams uit de zaterdag- of zondagklasse konden op eBay bieden om Carlos in hun tenue op te laten draven. Alle opbrengsten van de veilig zouden daarbij naar Football Beyond Borders gaan, een organisatie die kansarme jongeren helpt om naar school te kunnen en hen bijstaat in het afronden daarvan.

THE DREAM TRANSFER WINDOW IS OPEN. From today you can enter the @ebay_uk #DreamTransfer competition to sign me to play for your Saturday or Sunday League team. Entries cost £5 with all proceeds donated to @FootballBeyondBorders! Enter here: https://t.co/RJeu3x8ly7 #ad pic.twitter.com/nmJ6PIW13U — Roberto Carlos (@Oficial_RC3) January 7, 2022

Bull In The Barne United, een zogeheten pub team uit Shrewsbury and District Sunday League, was de hoogste bieder. "Ik heb er zin in om voor Bull In The Barne te spelen", reageerde Carlos op het verdict. "Daarmee geef ik een eerbetoon aan de jaren negentig, toen ik bijna voor Birmingham City tekende." De deal was dat Carlos zo'n twintig minuten per helft zou spelen, waardoor de trainer van Bull In The Barne de 48-jarige linkspoot tot de bank veroordeelde.

Na het eerste kwart van de wedstrijd was het zover. Carlos maakte een einde aan zijn voetbalpensioen door bij een 2-0 achterstand tegen Harlescott Rangers in het veld te komen. Toen het rustsignaal voor de tweede helft klonk, stond de man met het formidabele linkerbeen al niet meer op het veld. In de slotfase kreeg Bull In The Barne bij een 2-4 stand een strafschop toegewezen. Voor de tweede maal die dag marcheerde Carlos het veld in, om vervolgens achter de bal plaats te nemen. Zijn bekeken schuiver in de rechterhoek mocht echter niet baten: Harlescott ging er brutaal met de overwinning vandoor.