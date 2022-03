Aanstaande overname Chelsea geclaimd: ‘Afrondende fase, snel naar Londen’

Vrijdag, 4 maart 2022 om 16:05 • Mart van Mourik

Muhsin Bayrak is geïnteresseerd in de overname van Chelsea, zo laat hij weten in gesprek met het Turkse dagblad Yeni Safak. De zakenman zegt dat de gesprekken met Roman Abramovich in volle gang zijn en dat er reeds een bod op tafel ligt voor de Russische eigenaar. “We zullen spoedig naar Londen gaan”, zo laat Bayrak weten.

In Londen heeft de geïnteresseerde Turkse zakenman al diverse investeringen gedaan en nu zou hij Chelsea aan zijn lijst bezittingen willen toevoegen. “We hebben een bod uitgebracht op Chelsea. Nu zijn we in gesprek met de advocaten van Abramovich om de details te bespreken. We zitten in de afrondende fase van de onderhandelingen en zullen snel naar Londen vliegen. Vanaf het moment dat Chelsea in de verkoop is gegaan voeren we al gesprekken. Deze verkoop zou ook voor Turkije belangrijk zijn.

Abramovich had eerder al aangegeven een stapje terug te doen omdat het Britse parlement dreigde met sancties tegen vermogende Russen vanwege de oorlog in Oekraïne. Abramovich droeg het financiële beheer over aan de foundation van Chelsea en maakte woensdag bekend dat een verkoop ‘het beste is voor de club, de fans, de werknemers en de sponsors’. De netto-opbrengst van de verkoop zal in een op te richten liefdadigheidsinstelling worden gestopt en dat geld zal volgens de huidige eigenaar ten goede komen aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Abramovich benadrukte in de verklaring dat de verkoop niet versneld plaatsvindt en ‘het juiste proces zal worden gevolgd’. De Zwitserse zakenman Hansjörg Wyss bevestigde deze week al dat hij met drie anderen van Abramovich een aanbod had gekregen om Chelsea over te nemen. “Abramovich vraagt op dit moment veel te veel”, zei Wyss. “Chelsea is hem nog flink wat geld verschuldigd en heeft geen geld. Dat betekent dat degene die Chelsea koopt Abramovich moet compenseren.”