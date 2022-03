Memphis Depay meldt zich met Neymar en Kylian Mbappé in Parijs

Vrijdag, 4 maart 2022 om 15:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:10

Memphis Depay heeft zich deze week in Parijs gemeld voor de Paris Fashion Week. Na de klinkende 4-0 zege van Barcelona op Athletic Club had trainer Xavi zijn selectie enkele vrije dagen gegeven. De aanvaller van Barcelona maakte van de gelegenheid gebruik om af te reizen naar de Franse hoofdstad, waar hij onder meer Neymar, Kylian Mbappé en Achraf Hakimi ontmoette. Op Instagram deelt Depay foto’s met de spelers van Paris Saint-Germain. Zowel Mbappé als Hakimi deelt de Story van de Nederlander.