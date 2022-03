‘China verbijstert: boycot van Premier League vanwege steun aan Oekraïne’

Vrijdag, 4 maart 2022 om 14:59 • Tom Rofekamp

Er zal komend weekend geen Premier League-voetbal te zien zijn in China. Rechtenhouder iQIYI uit het land heeft volgens de BBC besloten om de wedstrijden in de hoogste Engelse competitie niet uit te zenden vanwege de geplande steunacties voor Oekraïne. China is vooralsnog een van de weinige landen die de Russische invasies in Oekraïne niet veroordeeld hebben.

De Premier League gaf in een statement te kennen dat het de acties van Rusland 'van ganser harte' afkeurt. "We roepen op tot vrede en onze gedachten zijn bij hen die getroffen zijn", werd er verder gecommuniceerd. De acties die voor komend weekeinde op de planning staan betreffen onder meer het dragen van speciale armbanden door clubcaptains: armbanden in de kleuren van de Oekraïense vlag. Daarnaast zullen de stadionschermen de tekst 'Football Stands Together' afbeelden.

The Premier League and our clubs stand in solidarity with Ukraine ???? pic.twitter.com/E7dFzH2aPq — Premier League (@premierleague) February 26, 2022

De boycot van de Premier League heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met het politieke bondgenootschap tussen Rusland en China. Het Aziatische land heeft onder meer grote gas- en oliecontracten uitstaan met de Russen en zou mede daarom huiverig zijn om hulp te bieden aan Oekraïne. Wel zou China twijfelen zich als neutrale bemiddelaar te melden, zo schreef de NOS woensdag. De Premier League was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar, aldus de BBC.