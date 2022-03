‘Mijn zaakwaarnemer belde en zei: ’Ik heb een verrassing voor je‘’

Tot verbazing van velen liet Delano Burgzorg de Eredivisie in de winterstop plots achter zich voor een avontuur in de Bundesliga. Samen met Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste vormt hij de Nederlandse enclave bij FSV Mainz 05. Voor Burgzorg ging daarmee een droom in vervulling, daar hij altijd een zwak heeft gehad voor de Bundesliga. Ineens staat hij met Robert Lewandowski en Erling Braut Haaland tegenover de groten der aarde. "Ik was als een kind zo blij. Het moment dat je beseft dat je tegenover zulke spelers staat, daar doe je het toch voor."

"32,99 Stundenkilometer: Burgzorg deutet in Mainz seine Stärken an", kopte Kicker na het debuut van Burgzorg tegen TSG Hoffenheim. Slechts zes minuten (!) had de van Heracles Almelo overgekomen aanvaller nodig om te laten zien waarvoor hij naar Mainz is gehaald. Burgzorg werd in minuut 87 binnen de lijnen gebracht, vocht een sprintduel uit met Kevin Vogt en noteerde meteen de snelste tijd van alle spelers op het veld. "Dat is niet mijn topsnelheid", vertelt hij met een stalen gezicht. "Ja, ik heb het gezien. Een paar teamgenoten en mijn zaakwaarnemer wezen mij erop. Dat doet wel wat met je, je geeft meteen je visitekaartje af. Maar ik wil meer laten zien."

De interesse van Mainz kwam voor velen uit de lucht vallen. Oké, Burgzorg stond met zijn snelheid en atletische vermogen aan de basis van menig aanval van Heracles Almelo, maar was nou niet de speler die wekelijks de schijnwerpers op zich gericht kreeg. Die eer was toebedeeld aan Rai Vloet, de in opspraak geraakte middenvelder waar Burgzorg veel mee optrok. De twee zaten naast elkaar in de kleedkamer en konden het goed met elkaar vinden. Dat Vloet op deze manier de headlines haalde, raakte ook Burgzorg. "Tuurlijk, ik ben ook een mens. Ik was heel goed met Rai. Ik heb hem gesteund waar mogelijk. Hij heeft ontzettend veel stress, neem dat maar van mij aan. Als er iets is, appt hij mij en ben ik er voor hem. Heel veel contact hebben we niet meer."

Burgzorg was bij Heracles goed bevriend met Rai Vloet, de in opspraak geraakte middenvelder die vorig jaar een dodelijk ongeval veroorzaakte.

Bij Mainz komt Burgzorg opnieuw met een aantal landgenoten te spelen. Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste maken al enkele seizoenen onderdeel uit van de selectie van Die 05er. Burgzorg kan niet ontkennen dat dat invloed heeft gehad op zijn keuze om naar Mainz te gaan. "Natuurlijk is het lekker als je Nederlanders om je heen hebt", aldus de buitenspeler. "Dat heeft mij aan het denken gezet. Zeker heeft dat invloed gehad. Nee, ik kende ze nog niet. Alleen van de wedstrijden waarin ik tegen ze gespeeld heb. Het zijn hele relaxte gasten, ik leer ze steeds beter kennen."

De transferdeadline liep tegen zijn einde, toen Burgzorg door zijn manager op de hoogte werd gebracht van de interesse van Mainz. "Hij zei: 'Ik heb een verrassing voor je. Er is een Bundesliga-club voor je gekomen, Mainz.' Schijnbaar speelde het al langer. In oktober waren ze al geïnteresseerd, maar het werd bewust bij mij weggehouden. Het is altijd mijn droom geweest om in de Bundesliga te spelen. Ik was zo blij als een kind. Op dat moment ging er van alles door mij heen, zoveel gevoelens. Ik dacht: Binnen nu en een paar weken kan het echt gebeuren. Dan kan ik spelen in de competitie waar ik altijd van gedroomd heb."



Meteen werden alle seinen op groen gezet. Burgzorg mocht niet meer meetrainen bij Heracles, pakte zijn koffer in en vertrok hals over kop naar zijn nieuwe werkgever. "Ik moest meteen mijn spullen pakken. Ik heb er niet bij stil kunnen staan, dat heeft een paar dagen geduurd. Het echte besef moet nog komen, denk ik. Alles verloopt nogal chaotisch. Ik moet bijvoorbeeld nog op zoek naar een woning." Mainz was niet de enige club die geïnteresseerd was in de diensten van Burgzorg. Ook Borussia Mönchengladbach, Greuther Fürth en een aantal clubs uit de 2. Bundesliga zagen de vliegensvlugge buitenspeler graag komen.

"Ik denk dat de Bundesliga mij ligt. Clubs spelen vaak de lange bal, er ligt veel ruimte achter de verdediging. Dat ligt mij wel." De manager van Burgzorg bracht hem in contact met trainer Bo Svensson, die hij niet veel later aan de lijn had. "Dat was een positief gesprek", herinnert Burgzorg zich. "Na dat telefoontje raakte alles in een stroomversnelling. Hij wilde weten wie ik was en vertelde over zijn werkwijze en het team. Hij houdt van spelers die open minded zijn, zoals Jean-Paul en Jeremiah dat ook zijn. Hij houdt van eerlijkheid. We kwamen op veel punten overeen, het klikte."

Mainz is een club die jonge spelers de gelegenheid biedt om zich te ontwikkelen, zoals Burgzorg dat gewend was bij Heracles Almelo. Tocht is er ook een duidelijk verschil met zijn vorige werkgever. "Ze zijn veel bezig met één-op-één coaching, dat vind ik prettig. Het houdt me scherp. Na de training leggen ze aan de hand van videobeelden uit wat ik beter had kunnen doen. Je keuzes worden tegen een meetlat gelegd. Dat is een hele andere aanpak dan ik gewend was bij Heracles. Ik vind het fijn dat clubs op die manier aan de persoonlijke ontwikkeling van spelers werken."

Indien Burgzorg bij Heracles persoonlijke begeleiding wenste, diende hij daar naar eigen zeggen zelf om te vragen. "Bij Heracles moest je zelf initiatief tonen om naar de trainer te stappen voor extra uitleg. Na wedstrijden deed ik dat wel vaak, niet na de training." Burgzorg heeft nooit een hele nauwe relatie onderhouden met Frank Wormuth. De Duitse oefenmeester hield hem vaak een hand boven het hoofd, maar schuwde het niet om hem af en toe publiekelijk op scherp te zetten. "Delano heeft alle voorwaarden, ik heb ook echt een zwak voor hem, maar hij heeft nog niets laten zien. Geen goals, geen assists”, sprak Wormuth in de voorbereiding op het huidige seizoen.

Burgzorg speelde vorig seizoen aan de linkerkant, maar gaf in de voorbereiding op het huidge seizoen aan graag vanuit de punt te willen spelen. "Prima, maar dan moet je wel leveren en dat heeft hij niet gedaan", aldus Wormuth in augustus. "Hoe mijn band was met hem? Ik kon het niet altijd met hem vinden, maar hij heeft mij veel geholpen", is Burgzorg eerlijk. "Frank heeft mij echt achter de broek aan gezeten en onder druk gezet. Dat heeft mij een beter persoon gemaakt. Frank is een goede trainer. Het is niet dat ik boos op hem was, maar we hadden weleens een miscommunicatie. Ik deed niet altijd wat hij verlangde, daar spraken we dan over. Soms botste dat, maar dat duurde nooit lang."

Nu speelt hij in het land van zijn voormalig trainer. "Ik heb Frank een appje gestuurd, bedankt en succes gewenst. We hebben kort gesproken toen bekend werd dat Mainz interesse had. Hij zei dat ik geen gekke dingen moest doen en hard moet blijven werken. Dan komen de prestaties vanzelf. De discipline die ik bij Heracles had opgedaan moest ik meenemen, zei hij. Hij denkt dat ik een grote kans van slagen heb. Nu is het aan mij om dat te bewijzen."