‘Barcelona troeft Real af en hoopt voor miljoenenbedrag op ’Pedri-scenario‘’

Vrijdag, 4 maart 2022 om 14:15 • Tom Rofekamp

Barcelona zal vrijdagmiddag de komst van Pablo Torre wereldkundig maken, zo meldt Sport. Het achttienjarige toptalent van Spaanse derdeklasser Racing Santander kon ook kiezen voor Real Madrid, maar besloot uiteindelijk tot een overstap naar Catalonië. De tussenkomst van trainer Xavi bracht de transfer volgens Sport 'in een stroomversnelling'.

Zesvoudig international van Spanje Onder-19 Torre maakte in juli 2020 zijn debuut voor Racing Santander. Sindsdien kwam de aanvallende middenvelder tot liefst 48 wedstrijden voor zijn club, waarin hij 10 keer scoorde en 12 assists verzorgde. Torre heeft dit seizoen met 6 doelpunten in 21 wedstrijden een groot aandeel in de huidige koppositie in de Primera División RFEF, het derde niveau in Spanje. Het leidde tot een heus gevecht tussen Barcelona en Real Madrid om de handtekening van de jongeling.

Xavi benaderde Torre persoonlijk, waarmee Barcelona de slag om het toptalent definitief leek te hebben gewonnen. De club onderhandelt alleen nog met Racing Santander over het transferbedrag voor Torre, dat naar alle waarschijnlijkheid iets lager uit zal vallen dan de afkoopclausule van tien miljoen euro. Hoe hoog de transfersom daadwerkelijk uit zal vallen, is nog onbekend.

Barcelona zal hopen op een soortgelijk scenario als bij Pedri, die in september 2019 op zestienjarige leeftijd voor 17,5 miljoen euro werd overgenomen van UD Las Palmas. Na nog een jaar op huurbasis voor zijn oude club te hebben gespeeld, vocht het toptalent zich in het seizoen 2020/21 direct in de basis bij de Catalanen. In maart 2021 maakte de jongeling zelfs zijn debuut voor het Spaanse nationale elftal, in het WK-kwalificatieduel met Griekenland (1-1). Inmiddels staat de teller op 65 wedstrijden voor Barcelona 1, waarin hij 6 keer scoorde en zevenmaal aangever was. Afgelopen zondag kreeg Pedri nog de handen op elkaar in het Camp Nou na een weergaloos hakje door de benen van Athletic Club-verdediger Mikel Balenziaga.