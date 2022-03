‘Of Totti mij naar Roma wil halen? Dat heeft hij vast tegen mijn vader gezegd'

Vrijdag, 4 maart 2022 om 11:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:54

Orkun Kökcü is voor de tweede maand op rij uitgeroepen tot Eredivisie Speler van de Maand. De 21-jarige middenvelder van Feyenoord kreeg de prijs in januari en heeft de persoonlijke titel op basis van de statistieken en stemmen ook over de maand februari in de wacht gesleept. In gesprek met ESPN vertelt Kökcü over de contacten met Francesco Totti en Hamit Altintop. Laatstgenoemde kent hij van het Turkse elftal, waar Altintop tot de technische staf behoort.

"Het contact met Francesco Totti is via mijn vader gelopen, omdat hij mijn belangen behartigt", aldus Kökcü bij ESPN. "Totti is nu ook zaakwaarnemer. Mijn vader heeft contact met hem. Hij geeft aan wat nodig is om te slagen in de top. Na een periode waarin ik veel scoorde gaf hij aan dat ik gefocust moest blijven en nooit tevreden moet zijn. Of hij mij naar AS Roma wil halen? Dat weet ik niet. Dat heeft hij vast tegen mijn vader gezegd, mar die geeft dat niet meer door aan mij. Eerder deed hij dat wel en dat was te merken aan mijn spel."

Kökcü sprak al eens uit klaar te zijn voor een volgende stap, maar kwam daar afgelopen zomer van terug. Inmiddels beleeft hij zijn absolute doorbraak op het middenveld van Feyenoord. Dit kalenderjaar was hij direct betrokken bij zeven doelpunten (5 goals en 2 assists), net zoveel als in zijn achttien competitieduels in de eerste seizoenshelft (één doelpunt en zes assists). "Ik dacht dat ik klaar was hier en een stap hogerop kon, maar afgelopen zomer kwam het besef dat ik nog niet klaar ben voor die stap en ik me nog steeds kan ontwikkelen", aldus de Turks international. "Ik denk dat het dit jaar veel beter gaat en ik dichterbij ben gekomen."

Ook met Altintop heeft Kökcü geregeld contact. "Die spreek ik vaker. Daar heb ik ook mee te maken bij het nationale elftal. Daar heb ik contact mee via WhatsApp, soms bellen we. Hij heeft gezegd dat ik hem altijd kan bellen en bij het Turkse elftal roept hij mij soms bij zich om over mijn verbeterpunten te praten. 'Ik ben altijd benieuwd hoeveel ik in een wedstrijd heb gelopen. Ik wil in dat opzicht ook graag bij de top van de groep horen. Verder kijk ik bijvoorbeeld naar mijn statistieken aan de bal, zoals hoe nauwkeurig ik pass. Die cijfers zijn voor mij niet leidend, maar het is wel een leuke manier om te kijken naar hoe je hebt gespeeld.''