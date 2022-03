Marcelo (33) spreekt wens uit om samen met zoon (12) bij Real te spelen

Vrijdag, 4 maart 2022 om 10:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:55

Het lijkt er niet op dat Marcelo op korte termijn een punt achter zijn loopbaan zet. De linkervleugelverdediger van Real Madrid heeft de intentie uitgesproken om ooit samen met zijn zoon Enzo Viera in het eerste elftal van de Koninklijke te spelen. Opmerkelijk, aangezien zijn zoon pas twaalf jaar is. De inmiddels 33-jarige Marcelo is bezig aan zijn zestiende seizoen bij Real en zegt er geen moeite mee te hebben nog een paar jaar door te moeten.

Marcelo zegt er geen moeite mee te hebben om te moeten wachten totdat zijn zoon de jeugdopleiding van Real heeft doorlopen. Bovendien maakte hij duidelijk niet van plan te zijn het Santiago Bernabéu voorlopig te verlaten. "Ik ben er rustig onder", aldus Marcelo tegen Marca. "Dit is mijn clubje. Ik heb de wens om te spelen totdat mijn zoon groot is, zodat ik samen met hem kan spelen. Ik wil op hoog niveau doorgaan. Ik ben de aanvoerder van het beste team ter wereld."

Aangezien Marcelo dit seizoen slechts zeven keer in actie kwam in alle competities, is het zeer waarschijnlijk dat hij bij een eventuele contractverlenging genoegen moet nemen met een bijrol. Zijn huidige contract loopt deze zomer af. "Ik denk niet te ver vooruit, ik weet dat aan alles een einde komt. Maar ik zou hier graag met pensioen gaan, al weet ik dat het niet aan mij is om dat te beslissen." Het gebrek aan speeltijd leidde eind vorig jaar nog tot geruchten die beweerden dat de Braziliaan zou overwegen om een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Zo zou hij terug kunnen keren bij Fluminense, de club die hij in 2006 achterliet voor Real. Het lijkt er echter op dat de ontwikkeling van zijn zoon een nieuwe wending geeft aan de carrière van de verdediger. De twee komen overigens niet echt overeen met elkaar. De enige vergelijking is de enorme haardos. Enzo fungeert als spits en maakte in 2017 indruk door als achtjarige een hattrick te maken bij zijn debuut in Benjamin B. Momenteel maakt hij onderdeel uit van Infantil B, het jeugdteam voor spelers tot twaalf jaar.