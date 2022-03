Gravenberch werd verrast: ‘Ik zag het niet helemaal aankomen’

Vrijdag, 4 maart 2022 om 09:57 • Laatste update: 09:58

Ryan Gravenberch had zijn reserveplek bij Ajax niet zien aankomen. De middenvelder raakte besmet met het coronavirus en werd tegen FC Twente en Willem II op de bank geposteerd. Ook afgelopen zondag tegen Go Ahead Eagles gaf Erik ten Hag op het middenveld de voorkeur aan Davy Klaassen. Na afloop van de gewonnen halve finale in de TOTO KNVB Beker blikte Gravenberch in gesprek met De Telegraaf terug op de afgelopen weken.

"Daar zat ik dan thuis. Niet hoesten, niet niezen maar toch corona. Dan word je wel een beetje gek van binnen", aldus Gravenberch, die tegen AZ het middenveld vormde met Edson Álvarez en Steven Berghuis. "Ik had het niet helemaal zien aankomen. Het was ook wennen. Ik heb eigenlijk nooit wissel gestaan.” Gravenberch brak afgelopen seizoen definitief door bij Ajax en stond in 31 van zijn 32 competitiewedstrijden aan de aftrap. Dit seizoen moet hij het in de Eredivisie tot dusver doen met 23 wedstrijden, waarvan 19 keer als basisspeler.

Ten Hag kiest er de laatste weken voor om regelmatig te rouleren op het middenveld van Ajax. Waar Klaassen tegen FC Twente, Willem II en Go Ahead Eagles aan de aftrap verscheen, mocht Gravenberch het tegen Benfica en AZ vanaf de eerste minuut laten zien. Klaassen werd donderdagavond tien minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht voor Berghuis. "Het ging inderdaad wel lekker", aldus Gravenberch. "Wat dit zondag voor het thuisduel met RKC betekent? Dat weet alleen de trainer."

Over zijn toekomst wilde Gravenberch niet veel kwijt. Het management van de middenvelder, die nog tot volgend jaar zomer vastligt bij Ajax, zou gesprekken hebben gevoerd met Bayern München. Gravenberch wil hoe dan ook voorkomen dat hij Ajax gratis verlaat. Gesprekken over een verlenging van het contract verlopen vooralsnog moeizaam. "Ik laat het nu aan mijn zaakwaarnemer", aldus Gravenberch. "Natuurlijk heb ik zelf een mening maar ik wil mij op voetballen concentreren. Wat mijn mening is? Dat houd ik graag nog even voor me."