Ajax wekt irritatie bij AZ: ‘Daar moet de scheidsrechter iets aan doen’

Vrijdag, 4 maart 2022 om 09:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:23

Nog voordat er was afgetrapt voor de halve finale in de TOTO KNVB Beker tussen AZ en Ajax (0-2) waren de messen al geslepen. De Amsterdammers stonden op weg naar Alkmaar in de file en kwamen pas driekwartier voor de aftrap aan bij het AFAS Stadion. Het leidde ertoe dat de wedstrijd met enkele minuten werd vertraagd, terwijl AZ gereed was om stipt om 20.00 uur af te trappen. Na afloop beklaagden de Alkmaarders zich over de houding van Ajax.

De KNVB hanteert de regel dat de uitspelende ploeg minimaal driekwartier voor aanvang van de wedstrijd bij het stadion moet zijn. Is dat niet het geval, dan kan de aftrap eventueel met een kwartier of een halfuur worden uitgesteld. De spelersbus van Ajax arriveerde om 19.13 uur bij het stadion van AZ, waardoor het aanvangstijdstip van 20.00 uur kon blijven staan. Desondanks waren de Amsterdammers twee minuten voor acht nog aan het warmlopen en werd er pas om 20.07 uur afgetrapt, wat tot irritatie leidde bij AZ.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Als we met elkaar tot de conclusie komen dat we om acht uur beginnen, dan moet je om acht uur beginnen", aldus trainer Pascal Jansen bij ESPN. "Wij stonden keurig klaar om te gaan spelen, maar vervolgens werden wij erop aangekeken dat we in de gang stonden te wachten. Ik vind dat best wel apart. Door wie? Laten we dat maar even in het midden houden. Wat me opvalt is dat dáárover gesproken wordt, in plaats van dat er wordt gezegd: 'Ajax is ruim te laat en dat hoort niet zo te zijn."

Perez hekelt houding van ‘asociaal’ Ajax: ‘Er is toch een aanvangstijd?’

Ook Kenneth Perez was niet gediend van de houding van Ajax in aanloop naar de halve finale. Lees artikel

Ook Owen Wijndal beklaagde zich na afloop. "Misschien moet de scheidsrechter daar iets aan doen, maar wat kan hij eraan doen? Hij kan ze er moeilijk een voor een uit sleuren." Jansen weigerde de hele toestand vooraf als excuus te gebruiken voor de verloren halve finale. Ajax won het duel met 0-2 en treft op 17 april PSV in De Kuip. "Ajax was vandaag beter. Zo simpel is het soms", aldus Jansen. "Ze zetten goed druk en waren comfortabeler aan de bal dan wij, dus voor ons was het lastiger om druk op Ajax te krijgen."