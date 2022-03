Eerste panna ooit voor Owen Wijndal: ‘Hij is een van de allerbesten’

Vrijdag, 4 maart 2022 om 08:27 • Laatste update: 09:00

Antony bezorgde Owen Wijndal donderdagavond in het bekerduel tussen AZ en Ajax (0-2) de nodige kopzorgen. De vleugelaanvaller van Ajax slaagde er zelfs in om iets te doen waar volgens Wijndal geen enkele voetballer ooit gedurende een wedstrijd in was geslaagd: de bal door zijn benen spelen. “Die deed wel even pijn, ja”, gaf de verdediger van AZ en het Nederlands elftal na afloop van de bekeruitschakeling in het AFAS Stadion toe.

“Ik was nog nooit gepoort. Maar gelukkig leverde de aanval verder niets op”, vertelde Wijndal in gesprek met De Telegraaf. De linksback van AZ stond zeker niet voor de eerste keer tegenover de Braziliaans international en hij keek dan ook uit naar het gevecht in het gevecht tussen de clubs. “Het was de vierde keer dat ik ’op’ hem stond, dus ik wist wat ik kon verwachten. Als je bedenkt wat Antony dit seizoen allemaal in de Champions League heeft laten zien, dan wil je jezelf met hem meten.”

“Hij is op zijn positie (rechtsbuiten, red.) één van de allerbesten. In ieder geval de beste tegenstander tegen wie ik dit seizoen heb gespeeld.” De inspanningen van Wijndal en consorten ten spijt, AZ dolf uiteindelijk het onderspit tegen Ajax. “We waren niet op ons top. We waren gewoon niet goed genoeg in het druk zetten. En als we de bal wel hadden, waren we ook niet goed genoeg. Dan weet je dat het tegen Ajax heel lastig wordt.”

Erik ten Hag genoot weliswaar van de soms iets te creatieve dreiging van Antony, maar vond het rendement te laag. Als het aan de trainer van Ajax ligt, tempert Antony zijn opvallende fratsen. "Hij moet zich focussen op het voetbal. Hij was een totale dreiging, maar moet het omzetten in rendement en zich niet bezighouden met tierelantijnen”, vertelde hij voor de camera van ESPN. “Hij moet effectiever spelen, want hij had de mogelijkheden om de laatste pass te geven. Dat hij heel erg gevaarlijk was, dat was duidelijk. Ik heb aan de ene kant van hem genoten: van zijn fanatisme, het druk zetten, de continue dreiging in de diepte en zijn dribbels. Maar hij had ook wat rendement kunnen halen.”