Pascal Jansen: ‘Ik vond het vervelend en ongepast van Erik ten Hag’

Vrijdag, 4 maart 2022 om 07:45 • Laatste update: 08:12

Pascal Jansen vindt het ‘vervelend en ongepast’ dat Erik ten Hag een dag voor de bekerwedstrijd tussen AZ en Ajax uitsprak dat Owen Wijndal bij de Amsterdamse club op het lijstje staat. De linksback en de trainer van AZ kregen na afloop van het met 0-2 verloren bekerduel dan ook vragen over de opmerkingen van Ten Hag. “Ik vond het jammer en ongepast om het vlak voor zo’n wedstrijd nog aan te halen, maar het is gebeurd”, vertelde Jansen in gesprek met Voetbal International.

Ten Hag liet op de persconferentie in aanloop naar het bekerduel met AZ weten Wijndal in het vizier te hebben. “Hij zit bij de selectie van het Nederlands elftal en als je je etaleert in het potentieel dat Oranje heeft, dan vind ik wel dat je het niveau voor een topclub hebt. Hij staat al een tijdje op ons lijstje”, zo bekende de oefenmeester van Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jansen weet dat na een dergelijke uitspraak alle ogen en camera´s van de media gericht zijn op spelers als Daley Blind, Nicolás Tagliafico en Wijndal zelf. Blind werd een kwartier voor tijd vervangen door Tagliafico. “Dat is ook jullie taak. Op het moment dat zoiets de wereld in wordt geholpen, gaat zoiets spelen. Wij concentreren ons op de dingen die wij kunnen en moeten beïnvloeden en zo staat Owen er ook in. Het is vervelend en ik vond het ongepast”, benadrukte de trainer van AZ.

Jansen is en was niet van plan om Ten Hag op zijn woorden aan te spreken. “Nee, ik ga niet over zijn woorden. Op het moment dat ik ernaar wordt gevraagd, geef ik gewoon mijn mening. Ik vond het ongepast.” Wijndal zelf had weinig trek in vragen over een eventuele transfer naar Ajax. “Ik heb geen idee. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Je moet aan de trainer van Ajax vragen of ik gestegen ben op zijn lijstje.”