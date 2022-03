Jaap Stam raadt toptransfer af: ‘Nog een jaar in Nederland kan handig zijn’

Vrijdag, 4 maart 2022 om 07:21 • Laatste update: 08:43

Ryan Gravenberch wordt met clubs als Bayern München en Juventus in verband gebracht, maar Jaap Stam acht het raadzaam dat hij nog een jaar bij Ajax blijft. Dat lijkt op dit moment echter onwaarschijnlijk: de middenvelder heeft een contract tot volgend jaar zomer met de Amsterdamse club en de gesprekken over een contractverlenging liggen nagenoeg stil. Gravenberch zou zelf ook uit zijn op een zomerse transfer.

Stam noemt Gravenberch, negentien jaar, in gesprek met de Italiaanse journalist Alfredo Pedulla 'een van de meest interessante beloftes van Nederland'. "Hoewel hij nog erg jong is, heeft hij reeds alle kenmerken van een geweldige middenvelder”, zo verzekert de oud-verdediger van onder meer Lazio en AC Milan. “Hij heeft snelheid, kwaliteiten aan de bal, loopvermogen en tactisch inzicht. Hij is een klassieke box-to-box middenvelder. Ik denk dat nog een jaar in Nederland handig kan zijn om completer te worden en om hem te voor te bereiden op een stap naar een topcompetitie.”

“Gravenberch kan het bij elke topclub goed doen. Maar welke club het ook wordt, de club moet geen haast hebben en een sterk geloof in zijn kwaliteiten hebben. Het ontbreekt nog aan een dosis ervaring die alleen op het veld opgedaan kan worden. Hij is hoe dan ook een jongen die een geweldige toekomst tegemoet gaat”, benadrukte Stam, die ook lovende woorden had voor Juventus-verdediger Matthijs de Ligt. “Ik denk dat hij de beste verdediger ter wereld zal worden. Hij is het heden en de toekomst van het Nederlands elftal”, stelde de voormalig Oranje-international.

Stam hoopt ooit als trainer terug te keren in de Serie A. Tot dusver was hij werkzaam bij Ajax (jeugd), Reading, PEC Zwolle, Feyenoord en Cincinnati FC. Een terugkeer in Italië, het land waar hij tussen 2001 en 2006 actief was, sluit hij niet uit. “Ik ben Italië niet vergeten. Ik houd van het land, de cultuur en de mensen. En niet te vergeten: de manier waarop het voetbal beleefd wordt.”

Sinds zijn ontslag bij Cincinnati in september vorig jaar zit Stam zonder club, maar hij staat er zeker voor open om weer aan de slag te gaan. “Ik ben altijd bereid om naar elke aanbieding te luisteren. Het project gaat daarin wel boven alles, zelfs boven het financiële plaatje. Ik denk dat tegenwoordig, ongeacht de naam van de club, het project altijd belangrijker is dan het salaris.”