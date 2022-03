PSV-uitblinker Mauro Júnior wordt optie voor Nederlands elftal

Mauro Júnior gaat een Nederlands paspoort aanvragen, zo meldt het Eindhovens Dagblad vrijdag. Dat betekent dat de veelzijdige Braziliaan van PSV, 22 jaar, mogelijk op termijn ook beschikbaar is voor het Nederlands elftal. De voormalig middenvelder is dit seizoen doorgebroken als vleugelverdediger en verkeert in uitstekende vorm

Mauro Júnior had al enkele stages achter de rug voor hij in 2017 Desportivo Brasil Participações achter zich liet en naar Nederland verhuisde. In hetzelfde jaar debuteerde hij al in het eerste elftal van PSV. Aan het eind van dat seizoen werd hij bovendien landskampioen. Mauro Júnior groeide uit tot Braziliaans jeugdinternational en, na een seizoen op huurbasis bij Heracles Almelo, waardevol selectielid van PSV.

In november 2020 kwam Mauro Júnior voor het laatst in het beloftenteam van zijn vaderland uit. Een selectie voor de A-ploeg van Brazilië zat er nog niet in. Als de hele procedure rondom de aanvraag van een Nederlands paspoort is afgerond, kan de Braziliaan ook uitkomen voor het Nederlands elftal. Daarmee zou Mauro Júnior in de voetsporen treden van Douglas, die uiteindelijk nimmer voor Oranje debuteerde.

Volgens het Eindhovens Dagblad is spelen voor zijn vaderland nog altijd een droom voor Mauro Júnior, maar sluit hij het Nederlands elftal ook niet uit. "Hij zou het heel eervol vinden om een bijdrage bij het Nederlands elftal te kunnen leveren", zo schrijft journalist Rik Elfrink. PSV is op de hoogte van de aanvraag van het Nederlands paspoort en verleent als werkgever alle noodzakelijke medewerking.