Aanname, demarrage en steekpass van veertigjarige resulteren in finaleticket

Donderdag, 3 maart 2022 om 23:40 • Dominic Mostert

Real Betis heeft zich donderdagavond geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. De huidige nummer drie van LaLiga remiseerde dankzij een doelpunt in de blessuretijd met 1-1 tegen Rayo Vallecano, wat voldoende was om de finale te bereiken na de 1-2 overwinning in de heenwedstrijd. In de eindstrijd op 23 april is Valencia de tegenstander. De finale wordt gespeeld in La Cartuja, een stadion in Sevilla dat niet toebehoort aan een club.

Vanwege de afschaffing van de uitdoelpuntregel was een minimale overwinning van Rayo voldoende om een verlenging af te dwingen en daar leek de halve finale ook op uit te draaien. Tien minuten voor tijd schoot Bebé immers op magnifieke wijze raak uit een vrije trap vanaf een meter of dertig. Zijn snoeiharde, diagonale bal draaide weg bij doelman Claudio Bravo en bracht Rayo op 0-1. In de blessuretijd slaagde Betis er toch in om een verlenging te voorkomen.

De veertigjarige Joaquín nam een hoge bal aan langs de zijlijn, sprintte Bebé voorbij en verstuurde een splijtende steekpass aan Sergio Canales. Diens breedtepass in het zestienmetergebied werd van richting veranderd door verdediger Alejandro Catena, waarna invaller Borja Iglesias vlak voor de doellijn het beslissende tikje kon geven. Betis bereikte de finale voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis; los Verdiblancos wonnen de Copa del Rey tweemaal, voor het laatst in 2005.

Zooooooooo! ??

Wat een ?????????????????????? vrije trap van Bebe ????



En bij deze stand gaan we gewoon verlengen.. ??#ZiggoSport #CopadelRey #RealBetisRayo pic.twitter.com/9qyV7z9uT5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 3, 2022