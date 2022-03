Erik ten Hag: ‘Antony moet zich niet bezighouden met tierelantijnen’

Donderdag, 3 maart 2022 om 22:57 • Dominic Mostert

Erik ten Hag vindt dat Antony zich donderdagavond in de bekerwedstrijd tussen AZ en Ajax (0-2) te veel bezighield met 'tierelantijnen'. De trainer van Ajax genoot weliswaar van de dreiging die zijn pupil leverde, maar vond het rendement te laag. Als het aan Ten Hag ligt, tempert Antony zijn opvallende fratsen.

Na iets meer dan twintig minuten had Antony een mooie, functionele passeerbeweging in huis aan de zijlijn om Owen Wijndal voorbij te snellen. In de openingsfase van de tweede helft draaide hij met de bal aan de voet om zijn as heen in een poging om Yukinari Sugawara het nakijken te geven en een ploeggenoot te bedienen, maar die poging mislukte. AZ nam de bal over en Tadic leek niet blij met de actie van Antony. Zonder specifieke momenten uit te lichten, spreekt ook Ten Hag na afloop zijn onvrede uit.

"Hij moet zich focussen op het voetbal. Hij was een totale dreiging, maar moet het omzetten in rendement en zich niet bezighouden met tierelantijnen", stelt de trainer van Ajax voor de camera van ESPN. "Hij moet effectiever spelen, want hij had de mogelijkheden om de laatste pass te geven. Dat hij heel erg gevaarlijk was, dat was duidelijk. Ik heb aan de ene kant van hem genoten: van zijn fanatisme, het druk zetten, de continue dreiging in de diepte en zijn dribbels. Maar hij had ook wat rendement kunnen halen."

Over het geheel is Ten Hag goed te spreken over het optreden van zijn ploeg. "We hebben de boel hier totaal gedomineerd", zegt de oefenmeester. "Zeker het eerste half uur was ik heel erg tevreden over onze speelwijze en het plan dat we uit hebben gevoerd en de kwaliteit die we hadden, dus ik heb genoten van mijn ploeg vanavond." Ten Hag vond Ajax 'goed pressen, vanuit een goede organisatie'. "Goed aan de bal zijn. Vast aan de bal zijn", reageert hij op de vraag wat Ajax zoal goed deed. "AZ aan het lopen brengen. Een goede goal maken. Ik was over heel veel facetten tevreden."