Perez verbijsterd: ‘Ten Hag zegt doodleuk dat er heel veel aan de hand was’

Donderdag, 3 maart 2022 om 22:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:38

Erik ten Hag neemt het op voor Lisandro Martínez. De verdediger van Ajax speelde donderdagavond uitstekend tegen AZ (0-2 zege), maar kreeg ook kritiek vanwege vermeend toneelspel in de eerste helft. Hij raakte verzeild in een ogenschijnlijk onschuldig duel met Zakaria Aboukhlal en ging naar het gras, tot ongeloof van analist Kenneth Perez. Volgens Ten Hag gebeurde echter wel iets significants. "Jawel, want ik heb het gezien. In de rust heb ik het ook gevraagd", zegt de trainer tegen ESPN.

Perez sprak in de pauze van de wedstrijd al zijn verbazing uit over het moment. "Alles wordt opgenomen, kan teruggekeken worden. Wat wil hij hiermee bereiken? Behalve het zelf krijgen van een gele kaart, wat zeer op zijn plaats zou zijn geweest", oordeelde de oud-voetballer. De reactie van Ten Hag na de wedstrijd overtuigt Perez ook allerminst. "Ten Hag zegt gewoon doodleuk dat er heel veel aan de hand was met Martínez. Hij heeft gezien en gevraagd. Heel veel aan de hand", zegt de analist cynisch. "Nou, er was nul aan de hand." Marciano Vink is het daarmee eens en stelt dat er 'echt helemaal niks' aan de hand was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vink is evenwel goed te spreken over het optreden van Martínez. De verdediger speelde in zijn ogen 'fantastisch'. Vink toont beelden uit minuut 45: Zakaria Aboukhlal troefde Perr Schuurs af en leek een vrije doortocht te hebben richting het doel, maar de teruggesnelde Martínez zette hem met een blok alsnog van de bal. “Schuurs laat zich heel simpel van de bal afzetten en Martínez redt de situatie met een ouderwets Argentijns blok. Op een ander moment in de tweede helft begon Kamal Sowah aan een sprint; menig verdediger zou ergens een tackle hebben uitgevoerd, maar Martínez schatte de situatie zó goed in en liep Sowah eigenlijk van de bal af. Dat vind ik knap. Met name in dit soort wedstrijden is hij degene die stand houdt en laat zien hoe er verdedigd moet worden."