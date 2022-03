Magallán kopt Anderlecht naar eerste bekerfinale sinds 2015

Donderdag, 3 maart 2022 om 22:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:41

Anderlecht heeft zich geplaatst voor de finale van de Croky Cup. De ploeg van trainer Vincent Kompany was in eigen huis met 3-1 te sterk voor KAS Eupen. De heenwedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel. Opvallende naam op het scorebord was Lisandro Magallán. De huurling van Ajax kopte raak voor de 2-1. Het is voor het eerst sinds 2015 dat Anderlecht weer eens in de finale van het Belgische bekertoernooi staat. Anderlecht neemt het in de finale op tegen KAA Gent, dat over twee duels te sterk was voor het Club Brugge van Alfred Schreuder.

Eupen kon donderdagavond geschiedenis schrijven door voor het eerst in de clubgeschiedenis de bekerfinale te bereiken. Ook vorig seizoen stond de ploeg in de halve finales van de Croky Cup, maar toen bleek Standard Luik te sterk. Het vertrouwen zal niet al te groot zijn geweest, daar Eupen er nog nooit in slaagde om te winnen op bezoek bij Paars-Wit. Bij de thuisploeg verschenen Joshua Zirkzee en Wesley Hoedt aan de aftrap, net als Magallán. Verwacht werd dat Zeno Debast aan de aftrap zou verschijnen, maar de jonge verdediger heeft vermoedelijk te kampen met een blessure.

Terwijl de kruitdampen in het stadion amper waren opgetrokken, kwam Anderlecht al aan de leiding. Na vier minuten werd Michael Murillo volledig vrijgelaten na een corner vanaf de linkerkant. Voor de verdediger was het vervolgens een koud kunstje om raak te koppen. Echt van slag waren de bezoekers niet door de openingstreffer, daar vijf minuten later de gelijkmaker al in het net lag. Smail Prevljak haalde uit van zo'n dertien meter van het doel en zag zijn inzet met enig fortuin achter Hendrik Van Crombrugge in het doel belanden. Anderlecht was heer en meester in het eerste bedrijf, maar was onnauwkeurig in de eindfase.

Zo! Dat is lekker uit de kleedkamer komen.. ?? Anderlecht direct na rust op 3-1! ??#ZiggoSport #CrokyCup #ANDEUP pic.twitter.com/LW3jFpbcBW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 3, 2022

Na een klein half uur spelen zette Magallán Anderlecht opnieuw op voorsprong. Wederom kwam de treffer tot stand uit een corner. De Argentijn genoot alle vrijheid om de 2-1 tegen de touwen te koppen. Het is pas de eerste treffer van de huurling van Ajax sinds zijn komst naar Brussel. Eupen probeerde eruit te komen in de omschakeling, maar slaagde daar niet in. Al vroeg in de tweede helft volgde de definitieve nekslag. Na 23 seconde torende Christian Kouamé hoog boven zijn tegenstander uit: 3-1. In de absolute slotfase moest de ploeg van Michael Valkanis ook nog verder met een man minder, toen Isaac Nuhu zijn tweede gele kaart kreeg.