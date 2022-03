René van der Gijp ziet ‘huilie-huilie-verhaal’: ‘Wat heb jij het moeilijk zeg’

Donderdag, 3 maart 2022 om 22:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:16

René van der Gijp heeft met verbazing kennisgenomen van het interview van Ronald Koeman. De Nederlandse oefenmeester beklaagde zich in het Algemeen Dagblad onder meer over het aankoopbeleid van Barcelona. De Catalaanse grootmacht moest Lionel Messi noodgedwongen laten gaan, maar gaf afgelopen winter wel 55 miljoen euro uit voor Ferran Torres. Van der Gijp noemt het interview van Koeman een 'huile huilie verhaal'. "Hij moet even naar de tv kijken en de krant lezen."

Koeman ging in het interview onder meer in op zijn moeizame relatie met Joan Laporta. De president van Barça ondernam verschillende pogingen om de trainer van zijn post te krijgen en kreeg uiteindelijk zijn zin met de komst van Xavi, die intussen zeven wedstrijden op rij ongeslagen is. “Je zult mij voorlopig niet in het Camp Nou zien, dat kan ik nog niet. Niet met deze voorzitter, ik kan niet doen alsof er niets is gebeurd”, doelt Koeman op Laporta. “Iedere trainer heeft tijd nodig en ook geduld van de leiding. Xavi heeft dat gekregen. En versterkingen.”

Van der Gijp heeft het interview met verbazing gelezen. "Een Huilie huilie verhaal", aldus de analist bij VI Vandaag. "Je moet nou niet gaan zeggen dat je teleurgesteld bent in Barcelona dat ze Lionel Messi hebben laten gaan. Ik hoopte dat onder het interview zou staan dat het van veertien dagen geleden was. Als hij dit interview daadwerkelijk deze week gegeven heeft, moet hij even naar de tv kijken en de kranten lezen", doelt Van der Gijp op de oorlog in Oekraïne. "Ik zat het te lezen en dacht: sjonge jonge, wat heb jij het moeilijk zeg."

Koeman, die deze maand 59 jaar wordt, zegt nu meer van het leven te genieten. “Ik heb met Rob Jansen (zaakwaarnemer, red.) afgesproken dat we deze zomer gaan kijken wat de mogelijkheden zijn, of er iets interessants tussen zit. Iets leuks.” Ooit nog eens het Nederlands elftal leiden, sluit hij niet uit. “Maar nu ben ik daar helemaal niet mee bezig, we zien wel.” Ook in een nieuw seizoen van Videoland-serie Força Koeman gaat hij in op het bondscoachschap. “Als ik daar ooit weer een kans voor krijg... Ik ga niet solliciteren, maar dat is wel een gemisje. Wie weet komt dat nog een keer. Dat past misschien nog wel het beste bij mij: niet iedere dag op het veld staan.”